Campaña solidaria
Comercio Córdoba y Cruz Roja se alían para prevenir la soledad no deseada entre las personas mayores
El objetivo de este acuerdo es implicar al comercio local en la prevención y detección de posibles situaciones de vulnerabilidad, aprovechando la cercanía y confianza con su clientela
La Federación Provincial del Comercio Córdoba y Cruz Roja han presentado este martes su alianza frente a la soledad no deseada. El objetivo de este acuerdo -enmarcado en la iniciativa de “Establecimientos amigos de las personas mayores” que impulsa la institución humanitaria con apoyo del Ayuntamiento de Córdoba- es implicar al comercio local en la prevención de la soledad no deseada y en la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad, aprovechando la cercanía y confianza que los establecimientos mantienen con su clientela habitual, especialmente personas mayores.
Así, la idea es que esta colaboración entre ambas instituciones facilite que más negocios de barrio, como farmacias, tiendas de alimentos, mercerías, peluquerías, etcétera, se animen a unirse a esa red de “establecimientos amigos de las personas mayores”.
En este sentido, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha señalado que “el comercio de proximidad no solo cumple una función económica, sino también social. Nuestros establecimientos son espacios de confianza y relación diaria, especialmente para muchas personas mayores, y este acuerdo nos permite poner esa cercanía al servicio de una causa tan importante como la lucha contra la soledad no deseada”.
Bados añade que “desde Comercio Córdoba queremos que nuestros comerciantes se sientan parte activa de una red solidaria, capaz de detectar situaciones de vulnerabilidad y de orientar a quienes lo necesiten hacia los recursos adecuados, contribuyendo así a una ciudad más humana y cohesionada”.
Comercios para informar de los recursos y actividades
Por su parte, María Torralbo, responsable provincial del programa de Mayores de Cruz Roja, recuerda que con esta iniciativa “queremos que los comercios se conviertan en aliados para detectar la soledad no deseada y para informar a las personas mayores sobre los recursos y actividades que ofrece Cruz Roja para reducir el aislamiento y fomentar el buen trato”.
Los establecimientos que se adhieran recibirán una insignia identificativa como “comercio amigo de las personas mayores” e información para orientar a su clientela sobre los servicios y actividades que ofrece Cruz Roja, como acompañamiento en gestiones, visitas domiciliarias, talleres, excursiones y acciones que fomentan un envejecimiento saludable.
Este acuerdo se enmarca en el proyecto Sensibilización a la sociedad cordobesa sobre las personas mayores, financiado por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, y refuerza el compromiso de ambas entidades para construir una ciudad más inclusiva y solidaria. La campaña se presentó en septiembre y desde entonces, Cruz Roja sigue sumando establecimientos interesados en colaborar.
