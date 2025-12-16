Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tarjetas monederoElectricidad en el NorteDistrito Levante EsteForo del SuroesteOrdenanzas fiscalesHotel antigua AduanaEl tiempoCasa Reyes Magos
El Colegio Trinitarios de Córdoba abre las puertas de su Casa de los Reyes Magos

La experiencia inmersiva y solidaria, impulsada por el propio colegio con la implicación de familias y docentes, podrá visitarse durante toda la Navidad

La Casa de los Reyes Magos en Córdoba, en el Colegio Trinitarios.

La Casa de los Reyes Magos en Córdoba, en el Colegio Trinitarios.

A. J. González

Guadalupe Gavilán

Córdoba

El Colegio Trinitarios de Córdoba ha inaugurado este martes La Casa de los Reyes Magos, una experiencia inmersiva y solidaria que abre sus puertas durante toda la Navidad para familias, centros educativos y público general.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de representantes de la Consejería de Educación del Ayuntamiento de Córdoba y del AMPA del centro, así como miembros de la Asociación de Empresarios de La Viñuela, de la comunidad trinitaria, alumnado y profesorado. Ha sido un acto sencillo pero emotivo que ha puesto de relieve el trabajo conjunto de la comunidad educativa.

Toda la comunidad educativa implicada

Según explica Juan José de la Torre, director pedagógico ESO del centro, más de 70 familias han participado directamente en la preparación de esta Casa de los Reyes Magos, colaborando en tareas de decoración, costura, carpintería y ambientación. "Ha sido un proyecto muy bien acogido por las familias y una experiencia de trabajo compartido entre la escuela y las familias", ha señalado.

La propuesta ofrece un recorrido inmersivo en el que se han cuidado todos los detalles para crear una atmósfera realista y envolvente, alejada del formato tradicional del belén viviente. Además, la iniciativa tiene un marcado carácter solidario, ya que la recaudación obtenida se destinará íntegramente al proyecto solidario del Colegio Trinitarios y de la Parroquia Nuestra Señora de Gracia.

Abierta a todo el público

Tras su inauguración, La Casa de los Reyes Magos abrirá por las mañanas, desde hoy al viernes 19, para la visita de colegios y guarderías. El público general podrá acceder por las tardes los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de diciembre, así como los días 2, 3 y 4 de enero, en horario de 17.00 a 20.00 horas, con entrada por la Ronda del Marrubial.

