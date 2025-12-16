El centro comercial La Sierra celebra la Navidad cordobesa con sorteos diarios de jamones y vales de compra hasta el 4 de enero

El Centro Comercial La Sierra de Córdoba ha puesto en marcha una completa programación de sorteos navideños con el objetivo de premiar la fidelidad de sus clientes durante el último mes del año. Entre los incentivos destacan la posibilidad de conseguir un jamón cada día y numerosos vales de compra, ideales para esta época de gran actividad comercial.

Promoción 'La magia de ganar'

Todas las personas que realicen compras por 15 euros o más en cualquier establecimiento del centro podrán participar en la promoción La magia de ganar. Al efectuar la compra, recibirán un cupón con un código, que podrán registrar tanto en los tótems habilitados en la galería como en la web oficial del centro comercial, informa este en una nota de prensa.

Promoción navideña del CC La Sierra de Córdoba. / CÓRDOBA

Una vez inscrito el código, el cliente sabrá al momento si ha obtenido alguno de los vales en dinero La Sierra, valorados en 5, 10 o 20 euros.

Además, todos los participantes entrarán automáticamente en el sorteo final de 500 euros en compras, cuyo ganador será anunciado el día 5 de enero en la web del centro. La promoción estará activa hasta el 4 de enero.

Juego online 'Atrapa un jamón'

Los clientes podrán seguir participando hasta el 19 de diciembre en el juego online Atrapa un jamón, accesible desde la web o mediante el código QR disponible en la galería comercial. La mecánica es sencilla: durante 50 segundos, los jugadores deberán capturar el mayor número posible de jamones evitando atrapar a los Grinch de la Navidad.

Cada día, el participante con la mejor puntuación conseguirá un jamón de Bellota 100% Raza Ibérica de Miguel España e Hijos, valorado en más de 300 euros, un regalo perfecto para disfrutar durante las fiestas.