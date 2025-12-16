Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Córdoba abrirá el 7 de enero el plazo para presentarse al Concurso de Rejas y Balcones de 2026

Se entregarán seis premios de entre 900 y 200 euros y podrán participar un máximo de 40 casas

Foto de archivo del Concurso de Rejas y Balcones de 2025.

Foto de archivo del Concurso de Rejas y Balcones de 2025. / A. J. González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado la convocatoria para el Concurso de Rejas y Balcones que se celebrará en mayo de 2026. Según la información publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá participar "toda reja y balcón cordobés que reúna las necesarias condiciones de conservación y cuidado, que componga su ornamentación exclusivamente con elementos naturales y florales del tiempo, en macetas o enredaderas con recipientes adecuados y que se encuentre dentro del casco histórico".

Bases del concurso

Las bases indican que el objetivo de este concurso es potenciar su continuidad e integrarlo en el marco de las Fiestas de Mayo de Córdoba. La cuantía total máxima a distribuir en premios y accésit será de 18.000 euros y podrán participar un máximo de 40 rejas y balcones que al menos tengan un mínimo de 15 puntos.

Además, el Ayuntamiento aportará mediante accésit de participación un importe que será de 400 euros o 500 euros por reja, (50 euros más que el año pasado), según el tamaño y número de rejas o balcones presentados, siendo esta cantidad compatible con la consecución de cualquiera de los otros premios establecidos. El plazo de presentación de solicitudes será entre los días 7 de enero y 3 de febrero de 2026 (ambos inclusive).

Plaza de Colón 21 (calle Adarve), galardonada con el cuarto premio. Fernán Pérez de Oliva 7 se llevó el tercer premio. Una vista de Cidros 4, segundo premio del certamen. Tafures 4, primer premio del concurso de este año. Córdoba Concurso de rejas y balcones 2025 Plaza de Colón 21

Participante en el Concurso de Rejas y Balcones en 2025. / AJGONZALEZ

El jurado puntúa en función de la estética, tipología y permanencia en el tiempo de la decoración floral de las rejas y balcones del edificio, presentadas a concurso (entre 0 y 10 puntos); valoración de la forja, y de los elementos de decoración de la reja/balcón (0-5 puntos); e impacto visual y equilibrio de la reja/balcón en la fachada del edificio (0-5 puntos). La puntuación final de cada reja o balcón será la suma de los tres criterios.

Se entregarán los siguientes premios:

1º ..................................... 900 euros.

2º ..................................... 750 euros.

3º ..................................... 600 euros.

4º ..................................... 400 euros.

5º ..................................... 300 euros.

6º ..................................... 200 euros.

