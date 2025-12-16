Aucorsa y el Consorcio de Transportes mantendrán los descuentos en el autobuses urbanos e interurbanos de Córdoba a partir del 1 de enero

Tanto Aucorsa como el Consorcio Metropolitano de Transportes de Andalucía mantendrán los descuentos en el transporte público urbano e interurbano cofinanciados por el Estado a partir del 1 de enero de 2026. Al menos, esa es la intención, según confirman a Diario CÓRDOBA. Todo dependerá de que la prórroga de las bonificaciones, anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se apliquen exactamente igual".

En ese caso, el precio del viaje con el bonobús de Aucorsa o la tarjeta del Consorcio en los autobuses urbanos e interurbanos (así como metros y tranvías de toda la comunidad) se reducirá con carácter general hasta el 40% (un 20% cada uno). Falta por saber también si se mantiene, como en los últimos meses, el 50% de descuento para los abonos joven de titularidad autonómica y local, y si para los menores de 15 años seguirá la gratuidad del 100%, que corre a cargo del Ministerio desde el pasado 1 de julio.

Los precios de Aucorsa con el descuento del bonobús El precio del viaje con la tarjeta bonobús en Aucorsa es de 0,72 euros, aunque con el 40% de descuento que se aplica actualmente y se prevé prorrogar, baja hasta los 43 céntimos. Por su parte, los jóvenes menores de 31 años pagan el 50% del precio del viaje con bonobús, es decir, 0,36 euros. El resto de títulos de transporte son los de estudiante, a 0,35 euros; la tarjeta monedero, 0,43; la de servicios especiales, 0,82; y familia numerosa, 0,38 euros. El descuento solo se aplica a los bonobús y no al billete sencillo, que tiene un coste de 1,30 euros.

A la espera de que se publique el Real Decreto (el próximo martes 23 de diciembre) y que éste no modifique las actuales condiciones, fuentes de la Junta critican aun así que "el Ministerio de Transporte haya confirmado su continuidad, una vez más, a última hora, sin planificación ni notificación oficial", y añaden que "la tardanza del Gobierno de España es habitual y solo genera incertidumbre".

"Cautela" con el Bono de 60 euros

Respecto al anuncio del abono único de transporte que permita viajar por todo el país en Cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal, desde el Gobierno andaluz lo valoran "con cautela" porque "invita a las comunidades autónomas a incorporarse, pero sin aportarnos información clave. Desconocemos el marco jurídico, cómo se adaptará el desarrollo tecnológico en cada territorio, cómo se financiará o los mecanismos de compensación con los operadores".

"Si realmente se pretende contar con la implicación de las comunidades autónomas, el ministro Óscar Puente debería convocar de manera urgente la Conferencia Sectorial de Transporte", el órgano adecuado para el diálogo con las CCAA, explican.