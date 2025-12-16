Laboral
Aucorsa se compromete a la compra de nuevos autobuses ante la demanda de los conductores
Los trabajadores tenían previsto entrar en el pleno de diciembre, pero al final solo se han concentrado en la calle y han sido recibidos por el alcalde
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha reunido este martes con el comité de empresa de Aucorsa, cuyos trabajadores se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento antes de la celebración del pleno, donde también tenían previsto entrar, sin que finalmente lo hayan hecho. Según informan a este periódico fuentes del comité, en el transcurso de esa reunión, el alcalde se ha comprometido a la adquisición de nuevos autobuses para la flota de la empresa municipal, una de las demandas de estos trabajadores.
En este sentido, detallan desde el comité, se ha explicado que los 15 vehículos comprados en 2023 llegarán entre finales de este año y la primera semana del que viene, algo que ya avanzó en su día el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano. Además, tal y como les ha trasladado Bellido, los presupuestos de 2026, que se aprobarán la semana que viene, incluyen partidas para adquirir otros 12 nuevos vehículos. En este punto, lo que ha pedido el comité es que los plazos de compra no se dilaten en el tiempo, como ha ocurrido con los que se compraron en 2023.
Documento de inversiones
Según detallan desde el comité, también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de elaborar un documento de inversiones donde se detallen dichas inversiones y las vías de financiación para cada empresa municipal, no solo para Aucorsa. "Ahí es donde le hemos insistido en que dicha inversión tiene que ser real y apostando claramente por la viabilidad de la empresa, con visión de futuro y sin tener que estar pendiente de caprichos y voluntades del político de turno", apostillan los trabajadores.
Lo que buscan desde el comité es que en dicho plan de inversiones anuales de inversiones anuales se garanticen "tanto el incremento de flota necesaria para atender en crecimiento de la ciudad y de viajeros, así como de la renovación prevista por antigüedad". Desde el comité aseguran que en la reunión se les ha dicho que está previsto que para verano, dicho documento este "plenamente redactado" para que pase los procesos administrativos de cara al presupuesto del año 2027.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor