Unas 2.000 familias con menores de Córdoba llevan nueve meses esperando las tarjetas monedero

El servicio de provisión de alimentos para familias vulnerables con menores a su cargo sigue sin arrancar. El servicio de tarjetas monedero que se extinguió a finales de marzo de este año aún no se ha puesto en marcha por lo que unas 2.000 familiasvulnerables con niños de Córdoba, las potenciales beneficiarias, llevan nueve meses a la espera, obligadas a acudir a los Servicios Sociales, a las Cáritas parroquiales y a otras entidades del tercer sector para cubrir las necesidades más básicas.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía aseguran que el proceso de licitación, iniciado en el mes de mayo, sigue su curso, pero no da más detalles sobre la fecha que manejan para la puesta en marcha de las tarjetas, que deberán entregarse en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. Lo que está claro es que habrá que esperar al año que viene para que empiecen a repartirse.

El Banco de Alimentos de Córdoba ha expresado en varias ocasiones su disconformidad con el nuevo sistema, que ha hecho que la entidad deje de recibir 800.000 kilos de alimentos en los últimos dos años, por centrarse únicamente en las familias con hijos menores, a las que el banco ha dejado de atender, ya que en teoría hace tiempo que debería estar llegando la tarjeta monedero.

El pasado mes de septiembre, la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía hizo público el nombre de las cinco cadenas de alimentación que participan en el proceso de licitación en Córdoba: Carrefour, Covirán, Día, Masymas y Tiendas Óptima. No obstante, hay tres empresas que han presentado ofertas anormalmente bajas por lo que la administración debe dirimir si cumplen los requisitos y en última instancia, elegir a la beneficiaria. El importe total del contrato para Córdoba es de 4,3 millones de euros incluido IVA del Fondo Social Europeo, para un plazo de dos años.

Cabe recordar que las nuevas tarjetas monedero sustituirán a las que el Gobierno de España puso en marcha de forma transitoria en 2024 a través de Cruz Roja para atender a las familias conmenores, después de la supresión de las ayudas europeas que se repartían a través de los bancos de alimentos. No existe un número concreto de familias en situación de vulnerabilidad que cumplan este perfil, pero la licitación de las tarjetas se ha basado en una estimación de repartir en Andalucía unas 22.000 tarjetas, de las cuales alrededor de 2.000 corresponderían a Córdoba.

El importe de las tarjetas será de 130, 160, 190 y 220 euros mensuales y se concederán en función del número de miembros que compongan las unidades familiares. Las cantidades se establecieron hace nueve meses, en función de los precios del momento, que en este tiempo han ido en aumento.

Las personas que reciban los vales electrónicos sólo podrán canjearlos por alimentos y artículos para higiene tales como jabón, champú y pasta de dientes, así como productos de higiene femenina menstrual y pañales infantiles.