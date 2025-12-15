La Universidad de Córdoba falla los Premios María Zambrano 2025 a la mejor tesis, TFM y TFG con perspectiva de género

La Universidad de Córdoba ha hecho pública la resolución definitiva de los Premios María Zambrano 2025, destinados a reconocer la mejor Tesis Doctoral, Trabajo Fin de Máster y Trabajo Fin de Grado que incorporan la perspectiva de género. Los galardones se entregarán el 6 de marzo de 2026, durante el acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres que tendrá lugar en el Rectorado.

Premio a la Mejor Tesis Doctoral

El galardón ha recaído en Carmen Caridad Jiménez Aguilera por Horror para las vencidas. Mujer y represión franquista en Córdoba (1936-1950), un estudio que analiza la violencia ejercida contra las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, con especial atención a Córdoba y su provincia.

Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster

El TFM premiado, de Fátima López Povedano, lleva por título La inteligencia artificial como herramienta de violencia contra las mujeres: un estudio cuantitativo de los factores psicosociales implicados en la creación y difusión de deepfakes sexuales. El trabajo aborda un fenómeno emergente de violencia de género digital, poniendo el foco en el ASBI-IA y en la ausencia de estudios psicológicos y sociales sobre la perpetración de este tipo de agresiones.

Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado

El TFG galardonado es Female objectification and subjugation through the justification of “Biological destiny” in The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood, de Estrella Pérez García. La investigación examina la representación literaria de la opresión de las mujeres y alerta sobre el avance internacional de movimientos políticos ultraderechistas que amenazan derechos humanos fundamentales.

Comité de evaluación

El jurado ha estado presidido por Soledad Díaz Alarcón, profesora de Traducción e Interpretación, y compuesto por M.ª Rocío Jiménez Mérida, profesora de Enfermería, y Antonio Jesús Tinedo Rodríguez, profesor de Filología Inglesa. Como invitadas han participado Cristina Aguilar Porro, vicerrectora de Estudios de Posgrado, y Antonia Ramírez García, directora de Formación e Innovación Docente.