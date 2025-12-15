Feminismo
La Universidad de Córdoba falla los Premios María Zambrano 2025 a la mejor tesis, TFM y TFG con perspectiva de género
Los trabajos premiados abordan la represión franquista sobre las mujeres, el impacto de los 'deepfakes' sexuales como violencia digital y una lectura feminista de 'El cuento de la criada'
La Universidad de Córdoba ha hecho pública la resolución definitiva de los Premios María Zambrano 2025, destinados a reconocer la mejor Tesis Doctoral, Trabajo Fin de Máster y Trabajo Fin de Grado que incorporan la perspectiva de género. Los galardones se entregarán el 6 de marzo de 2026, durante el acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres que tendrá lugar en el Rectorado.
Premio a la Mejor Tesis Doctoral
El galardón ha recaído en Carmen Caridad Jiménez Aguilera por Horror para las vencidas. Mujer y represión franquista en Córdoba (1936-1950), un estudio que analiza la violencia ejercida contra las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, con especial atención a Córdoba y su provincia.
Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster
El TFM premiado, de Fátima López Povedano, lleva por título La inteligencia artificial como herramienta de violencia contra las mujeres: un estudio cuantitativo de los factores psicosociales implicados en la creación y difusión de deepfakes sexuales. El trabajo aborda un fenómeno emergente de violencia de género digital, poniendo el foco en el ASBI-IA y en la ausencia de estudios psicológicos y sociales sobre la perpetración de este tipo de agresiones.
Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado
El TFG galardonado es Female objectification and subjugation through the justification of “Biological destiny” in The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood, de Estrella Pérez García. La investigación examina la representación literaria de la opresión de las mujeres y alerta sobre el avance internacional de movimientos políticos ultraderechistas que amenazan derechos humanos fundamentales.
Comité de evaluación
El jurado ha estado presidido por Soledad Díaz Alarcón, profesora de Traducción e Interpretación, y compuesto por M.ª Rocío Jiménez Mérida, profesora de Enfermería, y Antonio Jesús Tinedo Rodríguez, profesor de Filología Inglesa. Como invitadas han participado Cristina Aguilar Porro, vicerrectora de Estudios de Posgrado, y Antonia Ramírez García, directora de Formación e Innovación Docente.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba