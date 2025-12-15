Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 15 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El plan de seguridad para Navidad, el recorrido y el horario definitivo de la Cabalgata de Reyes y el auge de la compraventa de viviendas, lo más destacado de la jornada

Policia Local en la calle Cruz Conde en Navidad.

Policia Local en la calle Cruz Conde en Navidad. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Cerca de 900 agentes de los distintos cuerpos de seguridad velarán en Córdoba para que la Navidad 2025-2026 transcurra con normalidad, dentro de un dispositivo especial que se extenderá hasta el 6 de enero y que reforzará la vigilancia en los días de mayor afluencia de público. Así se ha expuesto durante la presentación del plan de seguridad y tráfico especial que se ha dado a conocer este lunes en la Subdelegación. Por otra parte, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos, que mantendrá el recorrido y el horario del año pasado para que Melchor, Gaspar y Baltasar (quien se ha conocido hoy) vuelvan a llenar de ilusión las calles el próximo 5 de enero. En otro orden de cosas, la provincia vive un momento histórico en el mercado inmobiliario, con casi 9.300 compraventas de vivienda hasta octubre, la cifra más alta desde 2007, impulsada principalmente por la vivienda de segunda mano.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Cabalgata

Provincia

Deportes

Andalucía

España

  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Orquesta de Córdoba ofrece un concierto navideño en el Gran Teatro: estos son los días previstos

Todos los detalles de las cabalgatas de Reyes Magos en las barriadas periféricas de Córdoba

Córdoba reconoce a Cristina Almeida, Paca Sauquillo y Manuela Carmena como Ciudadanas del Mundo

Tres enfermeras cordobesas reciben premios por investigaciones clave en cuidados pediátricos, dolor y mayores

La cordobesa Remedios Zafra y la compañía Barraca XXI animan a la lectura

Estos son todos los cortes de tráfico previstos en Córdoba por el plan especial de Navidad

Un hombre es trasladado al hospital por un incendio en un hotel de Córdoba
