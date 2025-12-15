Cerca de 900 agentes de los distintos cuerpos de seguridad velarán en Córdoba para que la Navidad 2025-2026 transcurra con normalidad, dentro de un dispositivo especial que se extenderá hasta el 6 de enero y que reforzará la vigilancia en los días de mayor afluencia de público. Así se ha expuesto durante la presentación del plan de seguridad y tráfico especial que se ha dado a conocer este lunes en la Subdelegación. Por otra parte, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos, que mantendrá el recorrido y el horario del año pasado para que Melchor, Gaspar y Baltasar (quien se ha conocido hoy) vuelvan a llenar de ilusión las calles el próximo 5 de enero. En otro orden de cosas, la provincia vive un momento histórico en el mercado inmobiliario, con casi 9.300 compraventas de vivienda hasta octubre, la cifra más alta desde 2007, impulsada principalmente por la vivienda de segunda mano.

