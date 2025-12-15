La actualidad del lunes 15 de diciembre
Cerca de 900 agentes de los distintos cuerpos de seguridad velarán en Córdoba para que la Navidad 2025-2026 transcurra con normalidad, dentro de un dispositivo especial que se extenderá hasta el 6 de enero y que reforzará la vigilancia en los días de mayor afluencia de público. Así se ha expuesto durante la presentación del plan de seguridad y tráfico especial que se ha dado a conocer este lunes en la Subdelegación. Por otra parte, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos, que mantendrá el recorrido y el horario del año pasado para que Melchor, Gaspar y Baltasar (quien se ha conocido hoy) vuelvan a llenar de ilusión las calles el próximo 5 de enero. En otro orden de cosas, la provincia vive un momento histórico en el mercado inmobiliario, con casi 9.300 compraventas de vivienda hasta octubre, la cifra más alta desde 2007, impulsada principalmente por la vivienda de segunda mano.
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- La construcción de apartamentos turísticos no para en Córdoba: Urbanismo dará licencia a otros dos proyectos
- Denuncian un nuevo cierre de otra tienda de Inditex en pleno centro de Córdoba y el despido de sus trabajadoras
- Halotech Digital Services fabricará en Córdoba su nuevo dispositivo predictor para seguridad laboral
- Una mujer herida en el tórax por un accidente de tráfico en Huerta de la Reina
- El Colegio Virgen del Carmen de Córdoba celebra el Año Jubilar de San Juan de la Cruz con un acto comunitario
- Condenado a cuatro años de cárcel por violar a una amiga de su novia en Córdoba
Cabalgata
- Ya está completa la Cabalgata de los Reyes: Córdoba anuncia a su Rey Baltasar
- Todos los detalles de las cabalgatas de Reyes Magos en las barriadas periféricas de Córdoba
Provincia
- Fuentes anuncia que la Diputación de Córdoba presentará los presupuestos de 2026 esta semana
- La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
- La subdelegada del Gobierno, sobre el caso de Belalcázar: "Cualquier acosador va a ser puesto de patitas en la calle"
Deportes
Andalucía
España
- Sánchez reconoce "errores" y un escenario "complejo", pero elude un paso al lado: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba