Los estafadores van cambiando continuamente su 'modus operandi' y en los últimos meses han aumentado en Córdoba las estafas vinculadas a las criptomonedas, las falsas inversiones y el uso fraudulento de la inteligencia artificial. Algunas víctimas han llegado a perder hasta 200.000 euros. Por otra parte, ayer regresó a casa por Navidad el último relevo de la Brigada Guzmán el Bueno X que se encontraba de misión en Letonia. Familiares y amigos protagonizaron reencuentros emotivos y llenos de cariño. En otro orden de cosas, la presidenta de Cruz Roja en Córdoba repasa en una entrevista los retos sociales actuales y el papel esencial del voluntariado en una Navidad marcada por nuevas vulnerabilidades como los problemas de salud mental en los jóvenes o la soledad no deseada.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Andalucía

España

Internacional