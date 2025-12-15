Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 15 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aumento de estafas asociadas a las inversiones digitales y de criptomonedas, la vuelta a casa de los militares de la BRI X y los retos del voluntariado de Cruz Roja centran los titulares del día

Vuelve a Córdoba el último relevo de la Brigada X desde Letonia.

Vuelve a Córdoba el último relevo de la Brigada X desde Letonia. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los estafadores van cambiando continuamente su 'modus operandi' y en los últimos meses han aumentado en Córdoba las estafas vinculadas a las criptomonedas, las falsas inversiones y el uso fraudulento de la inteligencia artificial. Algunas víctimas han llegado a perder hasta 200.000 euros. Por otra parte, ayer regresó a casa por Navidad el último relevo de la Brigada Guzmán el Bueno X que se encontraba de misión en Letonia. Familiares y amigos protagonizaron reencuentros emotivos y llenos de cariño. En otro orden de cosas, la presidenta de Cruz Roja en Córdoba repasa en una entrevista los retos sociales actuales y el papel esencial del voluntariado en una Navidad marcada por nuevas vulnerabilidades como los problemas de salud mental en los jóvenes o la soledad no deseada.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Andalucía

España

Internacional

  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

La Aemet avisa: una nueva vaguada atlántica trae un importante cambio en el tiempo en Córdoba

Lourdes Morales: «Este plan es un instrumento vivo y no un documento que se queda en un cajón»

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 15 de diciembre de 2025

Estos son los pueblos de Córdoba donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

La inteligencia artificial, una nueva aliada contra el crimen en Córdoba

Criptomonedas e inteligencia artificial, la nueva cara de las grandes estafas en Córdoba

Los perros de asistencia, aliados para acompañamiento a personas con discapacidad en Córdoba

