La actualidad del lunes 15 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de estafas asociadas a las inversiones digitales y de criptomonedas, la vuelta a casa de los militares de la BRI X y los retos del voluntariado de Cruz Roja centran los titulares del día
Los estafadores van cambiando continuamente su 'modus operandi' y en los últimos meses han aumentado en Córdoba las estafas vinculadas a las criptomonedas, las falsas inversiones y el uso fraudulento de la inteligencia artificial. Algunas víctimas han llegado a perder hasta 200.000 euros. Por otra parte, ayer regresó a casa por Navidad el último relevo de la Brigada Guzmán el Bueno X que se encontraba de misión en Letonia. Familiares y amigos protagonizaron reencuentros emotivos y llenos de cariño. En otro orden de cosas, la presidenta de Cruz Roja en Córdoba repasa en una entrevista los retos sociales actuales y el papel esencial del voluntariado en una Navidad marcada por nuevas vulnerabilidades como los problemas de salud mental en los jóvenes o la soledad no deseada.
- Criptomonedas e inteligencia artificial, la nueva cara de las grandes estafas en Córdoba
- El último relevo de la Guzmán El Bueno regresa a Córdoba por Navidad
- Cándida Delia Ruiz López, presidenta de Cruz Roja en Córdoba: "Detectamos un aumento en problemas de salud mental y soledad no deseada"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los perros de asistencia, aliados para acompañamiento a personas con discapacidad en Córdoba
- La fotografía de boda lucha en Córdoba contra el intrusismo en plena irrupción de la Inteligencia Artificial
- Javier Quijada, nuevo coordinador local de IU Córdoba ciudad
- Nueva movilización por el deterioro del arroyo Pedroche
Provincia
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
- Actualizados los protocolos y fases de actuación del Plan de Emergencias de Lucena
- El pueblo de Córdoba que fue residencia de reyes y del Gran Capitán
- El Polideportivo de Villanueva sufre varios actos vandálicos en la noche del sábado
Deportes
Andalucía
España
- Sánchez admite haber cometido errores: "Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso en el PSOE"
Internacional
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba