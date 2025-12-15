Tres enfermeras cordobesas reciben premios por investigaciones clave en cuidados pediátricos, dolor y mayores

Córdoba ha acogido las terceras Jornadas Nacionales de Investigación del Colegio Oficial de Enfermería, un encuentro celebrado en el salón de actos del Imibic que ha puesto el foco en la importancia de la comunicación en los cuidados y en el papel cada vez más relevante de la inteligencia artificial como herramienta facilitadora en la profesión enfermera.

El programa ha incluido mesas de experiencias, talleres prácticos y ponencias centradas en el storytelling aplicado a la investigación, las narrativas invisibles en los cuidados y la necesidad de trasladar el conocimiento científico a la práctica clínica para mejorar la salud de la población. En este contexto, se han presentado 14 trabajos de investigación seleccionados por el Comité Científico, cuyos resultados han optado a los premios en las categorías de Posgrado, Comunicación Oral y Póster.

Los premios

El premio a la Mejor Comunicación Oral, dotado con 400 euros, ha recaído en Aurora García Arcos, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por su estudio sobre el impacto del entorno ambiental de la UCI pediátrica tras la cirugía cardiovascular. La investigación analiza cómo factores como la luz, el ruido o la temperatura pueden alterar los ritmos biológicos y las constantes vitales de los pacientes, influyendo en su recuperación y prolongando la estancia hospitalaria. Según la autora, mejorar estas condiciones ambientales podría reducir complicaciones y aliviar la carga tanto de las familias como del sistema sanitario.

Aurora García, premio a la Mejor Comunicación Oral. / Córdoba

El galardón al Mejor Póster, con una dotación de 200 euros, ha sido para María Delgado Montes, enfermera de la Unidad de Gestión Clínica de Villanueva de Córdoba, por su trabajo sobre la implantación de buenas prácticas en la valoración del dolor. El estudio destaca la importancia de una evaluación sistemática y basada en la evidencia, que contribuye a reducir el sufrimiento de los pacientes y a mejorar su calidad de vida, movilidad, descanso y bienestar emocional.

María Delgado, premio al Mejor Póster. / Córdoba

Por su parte, el premio a la Mejor Comunicación de Posgrado, dotado con 500 euros, ha sido concedido a Nuria Luque Reigal, enfermera del Hospital Universitario Reina Sofía e investigadora de la Universidad de Córdoba, por un trabajo sobre la asistencia mediante telemedicina en crisis de hipertensión arterial en mayores institucionalizados. La investigación pone de relieve cómo la atención remota permite resolver problemas agudos de salud, reducir traslados a urgencias y mejorar la calidad asistencial en las residencias.

Nuria Luque, premio a la Mejor Comunicación de Posgrado. / Córdoba

La inauguración

La inauguración de las jornadas tuvo lugar el 26 de noviembre y contó con la intervención de la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez, quien reafirmó el compromiso de la institución con la investigación enfermera y con el impulso de una práctica profesional basada en la evidencia científica.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Rafael González Velasco, enfermero del Hospital Reina Sofía y docente de la Universidad de Córdoba, quien abordó la divulgación de la evidencia científica en el entorno digital y el impacto de los algoritmos de las redes sociales. González defendió el uso responsable de estas plataformas para comunicar salud, al tiempo que alertó sobre la desinformación y recordó que “más ‘likes’ no equivalen a más ciencia”.

Las jornadas concluyeron con una conferencia de clausura impartida por el investigador Pablo Jesús López Soto, quien subrayó la importancia de la investigación traslacional y animó a avanzar hacia una “evidencia basada en la práctica real”, con un enfoque innovador y disruptivo en la Enfermería.

El encuentro ha contado con la colaboración del Imibic y del Consejo General de Enfermería, consolidándose como un espacio de referencia para la difusión del conocimiento y el avance de la investigación enfermera a nivel nacional.