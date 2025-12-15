Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junta local de seguridad

Estos son todos los cortes de tráfico previstos en Córdoba por el plan especial de Navidad

Prevé desvíos y restricciones puntuales para garantizar la movilidad

Ambiente de la plaza de la Corredera en la tarde de Nochebuena del año pasado.

Ambiente de la plaza de la Corredera en la tarde de Nochebuena del año pasado. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La junta local de seguridad se ha reunido este lunes en Córdoba para establecer el plan especial con motivo de la Navidad. Un aumento de la vigilancia policial y mayores controles en las avenidas y calles más masificadas conforman la base de este plan, que incluye, como cada año, numerosos cortes de tráfico.

Como se detalla en el documento, con el fin de garantizar la movilidad y evitar colapsos, se establecen una serie de criterios para la aplicación de desvíos temporales y restricciones puntuales.

En el casco histórico

Podrán establecerse restricciones temporales de acceso a las calles próximas a Cruz Conde durante los horarios del Espectáculo de Luz y Sonido (18:00–21:00). Además, se favorecerá la circulación perimetral en el itinerario Paseo de Córdoba-Ollerías-Marrubial-Avenida de Libia- Carlos III.

Córdoba enciende la Navidad

Espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde. / A. J. GONZÁLEZ

Zonas de eventos con aglomeración

En la Puerta del Puente, Capuchinos, entorno de Mezquita-Catedral y escenarios de barrios se realizarán cortes breves en función de la llegada/salida de público, se priorizará el tránsito peatonal y se permitirá el acceso a residentes, emergencias y carga/descarga en horarios regulados.

Medidas específicas por retenciones

En caso de congestión severa, se habilitarán desvíos desde Ronda de los Tejares hacia vías alternativas de la red este-oeste y podrá limitarse temporalmente la entrada desde Gran Capitán hacia Tendillas. Se redirigirá la circulación desde la glorieta del Carrefour hacia la avenida de Cervantes como vía distribuidora.

Señalización temporal

Se instalará señalización móvil (vallas, señales provisionales y paneles informativos) para informar de cortes y restricciones, indicar rutas alternativas y señalar accesos preferentes a aparcamientos. Todas las medidas se aplicarán de forma flexible según la afluencia real y siempre mediante supervisión del Cecop.

El espectáculo de drones enciende la Navidad

Espectáculo de drones navideños. / Manuel Murillo

Accesos a aparcamientos

La afluencia masiva al centro de Córdoba incrementa notablemente el uso de aparcamientos públicos. El dispositivo policial facilitará el acceso y salida ordenada en los siguientes aparcamientos:

  • Paseo de la Victoria
  • El Corte Inglés (Ronda de Tejares)
  • Centro Comercial Victoria
  • La Mezquita-Ribera
  • La Trinidad
  • El Arcángel
  • Zoco

Además, durante la campaña navideña, el incremento del tráfico y la elevada afluencia a las zonas comerciales y de ocio generan un notable aumento de estacionamientos irregulares. Estas conductas afectan directamente a la movilidad, reducen la capacidad de la red viaria y comprometen la seguridad peatonal. Por ello, el Plan establece un refuerzo específico del control del estacionamiento y del Servicio de Grúa Municipal, con criterios de actuación prioritarios según la incidencia en la movilidad y la seguridad.

