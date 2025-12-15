Las rupturas de pareja caen un 22% en Córdoba por el impacto de la nueva Ley de Eficiencia

Las rupturas matrimoniales se han reducido con fuerza durante 2025 en Córdoba, con 882 demandas de disolución presentadas en los juzgados hasta el pasado mes de septiembre, un 22% menos que en el mismo periodo de 2024.

La información difundida este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja así un cambio de tendencia respecto a lo ocurrido el año pasado, cuando las demandas se incrementaron un 12% interanual y llegaron a 1.132 en la provincia.

No obstante, la responsable de la comisión de Familia del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Helena Calvo, relaciona este resultado con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en la Justicia, que obliga, desde el pasado 2 de abril, a acudir a un medio adecuado de solución de controversias (MASC) antes de llegar a juicio, en aquellos casos donde el divorcio o la separación no tienen acuerdo. En ocasiones, este proceso retrasa la presentación de la demanda varios meses y ello se estaría reflejando en la estadística.

Tres rupturas al día

Concretamente, los juzgados cordobeses reciben una media de tres demandas diarias para la disolución de matrimonios y el divorcio es la forma elegida por la mayoría de las parejas. Dentro de este, más de la mitad se produce con consenso entre ambos cónyuges.

Hasta el tercer trimestre del año, se han contabilizado 847 divorcios y, de ellos, el 60% ha tenido acuerdo. Por otra parte, también se han producido 35 separaciones y en este caso el porcentaje de consenso entre las partes se eleva al 69%.

Imagen simbólica de un divorcio. / Archivo / CÓRDOBA

Respecto a la tercera vía para la disolución matrimonial, la nulidad, la estadística del CGPJ indica que no se ha registrado en Córdoba en los últimos años. La última demanda planteada en la provincia por este motivo tuvo lugar en el primer trimestre de 2022.

Los últimos datos publicados son relativos al verano pasado y señalan que en este periodo se han presentado 250 divorcios, el 30% de los registrados en lo que va de año. Entre julio y septiembre se han planteado, además, 11 separaciones, que representan asimismo casi una tercera parte de las contabilizadas en 2025.

Caen los procesos sin acuerdo

La estadística confirma que el descenso de las disoluciones matrimoniales responde, fundamentalmente, a la evolución de los procedimientos no consensuados. De este modo, hasta septiembre se han presentado 11 separaciones sin acuerdo y estas son un 56% menos que hace un año, en tanto que la cifra de separaciones consensuadas, que han sido 24, prácticamente no ha variado. Por otra parte, los 343 divorcios planteados sin acuerdo son un 30% menos que en 2024, al tiempo que los 504 divorcios con consenso representan una reducción del 14%.

Helena Calvo explica que "estos MASC y esa negociación obligatoria es lo que se refleja en la estadística como un descenso, pero, probablemente, el año que viene puede haber un aumento cuando se haya cogido la nueva dinámica". En este sentido, comenta que "en aquellas rupturas sin acuerdo la obligación de acudir a un MASC ha podido retrasar la presentación de demandas, pero eso no significa que no haya litigiosidad".