Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes todo lo relativo a la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba, así como para los desfiles de los barrios de la periferia. El Ayuntamiento da así un paso importante para que Sus Majestades puedan acudir el próximo 5 de enero a Córdoba y repartir los miles de caramelos y juguetes que tienen guardados para los pequeños de la ciudad.

El recorrido y el horario no varían con respecto al año pasado, aunque habrá que buscar la mejor posición si se quiere ver de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar, y a toda su comitiva.

Horario de la Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026

El desfile de los Reyes Magos volverá a celebrarse, como es tradicional, el 5 de enero. En cuanto al horario, la Cabalgata comenzará sobre las 17.00 horas y finalizará en torno a las 21.30. Luego, habrá un acto de finalización, ya con los Reyes fuera de las carrozas, que será sobre las 22.00 horas.

Carroza del rey Gaspar, durante una Cabalgata pasada. / A. J. GONZÁLEZ

El recorrido de la Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026

En cuanto al recorrido que seguirá Sus Majestades, no cambiará con respecto a años anteriores. De esta forma, se espera que la Cabalgata salga a las 17.00 horas desde la plaza de Santa Teresa y a partir de ahí seguirá el siguiente itinerario: avenida de Cádiz, Puente de San Rafael, avenida del Corregidor, Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, plaza de Colón, avenida de Los Molinos y Ollerías. El desfile finalizará sobre las 21.30 horas en la esquina de Ollerías con el Marrubial. De ahí, los Reyes se irán hacia la plaza del Cristo de Gracia para ese acto final.

Cabe recordar que si bien las carrozas se preparan y salen desde el estadio de El Arcángel y van por el puente del Arenal hacia la plaza de Santa Teresa, en todo ese trayecto, por motivos de seguridad, no se lanzan ni caramelos ni juguetes. El inicio oficial del desfile es la plaza de Santa Teresa. Tampoco se lanzan cosas al paso por el puente de San Rafael, igualmente por motivos de seguridad.