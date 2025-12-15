El PP de Córdoba exige a Adif la mejora del servicio de trenes al campus de Rabanales

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba lleva al pleno de mañana una moción para exigir a Adif que mejore el servicio de trenes al campus universitario de Rabanales. En este caso, la moción popular lo que recoge es el instar a Adif "a que invierta en mantenimiento y en personal de los trenes que cubren el trayecto Córdoba- Rabanales" y que priorice "las necesidades reales de los usuarios".

Según ha explicado la segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, tras reunirse con estudiantes de la Universidad de Córdoba (UCO), el grupo municipal popular ha recogido algunas de sus demandas en torno al servicio ferroviario. Por un lado, ha señalado Bustos, estos estudiantes trasladan retrasos en los trenes e incluso una falta de los mismos.

También ponen sobre la mesa que los horarios de este servicio no siempre casan ni vienen bien con los horarios que tienen de clase, de ahí que se abogue por priorizar las necesidades reales de quienes tienen que coger el tren para desplazarse al campus.

La segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos. / CÓRDOBA

Moción con Vox para la mejora de los servicios digitales

La otra moción del PP, presentada junto al grupo municipal de Vox, tiene que ver con instar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a implementar un plan integral de mejora de los servicios electrónicos de titularidad estatal, "garantizando su disponibilidad, estabilidad y comunicación con las administraciones locales, contando con sistemas que garanticen la continuidad de dichos servicios electrónicos estatales".

Según ha concretado Bustos sobre dicha moción, muchos de los problemas que la plataforma digital del Ayuntamiento lleva sufriendo durante los últimos meses "se han ocasionado por problemas derivados del ministerio, sobre todo con los certificados electrónicos".