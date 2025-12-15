Los perros de asistencia, aliados para acompañamiento a personas con discapacidad en Córdoba

No solo pueden ser los mejores amigos del hombre (y de la mujer) sino que, bien entrenados, constituyen un apoyo indispensable para muchas personas con discapacidad. Los perros de asistencia son animales entrenados individualmente para realizar tareas específicas. Seleccionados y adiestrados, tienen la misión de ayudar en tareas esenciales de la vida diaria.

Aunque los perros guía que asisten a personas ciegas o con discapacidad visual son los más conocidos, también hay perros señal que avisan a personas con discapacidad auditiva sobre sonidos específicos como el timbre de la puerta o el teléfono, perros de servicio que realizan tareas para personas con discapacidad física como recoger objetos caídos o abrir y cerrar cajones, perros de alerta médica, entrenados para alertar sobre crisis de salud como las causadas por la epilepsia o la diabetes y perros entrenados para personas con trastorno del espectro autista que ayudan a proteger a las personas y las guían en situaciones de emergencia.

Además de amigos, son perros «profesionales» que prestan sus servicios a personas concretas como lo haría un asistente personal aunque con las ventajas e inconvenientes propias de su especie. Carlos Sánchez es uno de los responsables de la empresa Wecan, especializada en intervenciones asistidas con perros, educación canina y naturaleza emocional. Su empresa trabaja en el ámbito de la salud mental en Montoro, en la asociación Semillas de Futuro, en terapias para personas con trastorno del espectro autista y en programas del hospital Reina Sofía, el hospital Los Morales y el centro Castilla del Pino aunque sobre todo, centrados en las terapias de todo tipo. «Uno de los casos que estamos atendiendo en este momento es el de un joven que tiene precisamente fobia a los perros», señala.

Perros de terapia y de asistencia

Sánchez insiste en que hay que diferenciar los perros de terapia y los perros de asistencia, que son figuras diferentes. Mientras los perros de asistencia trabajan para mejorar la autonomía de una persona concreta, los perros de terapia ofrecen apoyo emocional y social a múltiples personas en entornos como hospitales o escuelas. Además, los perros de asistencia tienen derecho de acceso público garantizado junto a su dueño mientras los de terapia están condicionados por las limitaciones de cada lugar. Conseguir un perro de asistencia no es tarea fácil. Según Carlos Sánchez, «no es barato, ya que prepararlos requiere muchas horas de entrenamiento».

En la mayoría de los casos, son aliados que les proporcionan una mayor autonomía y seguridad

En su empresa, forman a profesionales para seleccionar a perros que puedan actuar en terapias o como asistentes, según la demanda de cada usuario. «No todas las razas valen, deben tener características especiales», señala, «normalmente, se trabaja con labradores y golden retriever, pero también hemos entrenado a podencos y hay perros de terapia que pertenecen a las razas consideradas peligrosas como los pitbull».

Según un estudio de AAS Discan, Kuné Perros de Ayuda Social y Dog Training Internacional, Madrid, Cataluña y Andalucía concentran más del 37% de los perros de asistencia acreditados mientras comunidades como Aragón o Extremadura no tienen ninguno. Además, el estudio indica que pese a sus beneficios, «en España hay menos de un perro de asistencia por cada 100.000 personas con discapacidad reconocida». En la práctica, esto se traduce en que conseguir un perro de asistencia puede traducirse en años de espera o en la renuncia final a optar a uno de ellos.

Los perros de asistencia tienen derecho de acceso público garantizado junto a su dueño

La presidenta de la asociación de diabéticos de Córdoba Adicor, Adrienn Tamás, destaca los importantes beneficios que aportan los perros de asistencia a las personas con diabetes si bien aclara que «conseguir uno es muy costoso y conlleva muchos meses de espera». Su compañía es una garantía de salud, ya que «aprender a distinguir el olor en los momentos de hipoglucemia o hiperglucemia y son capaces de detectar los desniveles con hasta media hora de antelación, avisando con tiempo suficiente para controlar estas situaciones».

La demanda de estos animales es alta, aunque se estima que solo hay un perro de asistencia por cada 100.000 personas discapacitadas

Los perros no son los únicos animales que facilitan la vida a las personas con discapacidad. Para Elena Pastor, fisioterapeuta de Acpacys, «las terapias con animales, tanto perros como caballos o ponys, constituyen un complemento importante a los tratamientos convencionales, ya que tienen un impacto muy positivo, tanto a nivel físico como emocional y de conducta».

Eva Gilarte: «Neo fue un pilar físico y emocional para mí y para mi hijo»

Víctor Castro

Hace un año que Eva, que sufre parálisis cerebral espástica, perdió a Neo (por Matrix), un labrador-golden retriever que recogió de una protectora y al que adiestró tras la muerte de su madre para que la asistiera en su vida diaria. «Me ayudaba a recoger todo lo que se me caía al suelo y me acompañaba todo el tiempo para asegurarse de que estaba bien». Hace un año, Eva se cayó al suelo. «Él se puso delante y me ayudó a sentarme», explica, «me miraba y sabía lo que quería». No solo la ayudó a ella sino a su hijo, al que diagnosticaron de TDH siendo un niño. «Fue un pilar físico y emocional para los dos», afirma convencida. Ahora que Neo ha muerto, piensa adiestrar a Mima. «Aunque haya sufrido cuando enfermó y nos dejó, no cambio por nada el tiempo que lo tuvimos con nosotros».

Manuel Garnica: «Pedí un perro guía en 2021 y ha llegado hace un mes y medio»

Víctor Castro

Manuel Garnica sufre una grave discapacidad visual desde hace diez años. «En 2021, solicité a la ONCE un perro guía, pero hay muy pocos y no ha llegado hasta octubre». Las personas que ya tienen un perro asignado tienen prioridad si muere o se jubila, ya que «cuando te acostumbras, cambiar la rutina es complicado». Ahora está en fase de adaptación a Nemo, ha dejado el bastón y es su perro quien le acompaña al trabajo cada día. «Está superintegrado en la familia y es el rey del autobús 10 que va a Los Morales», afirma, «es muy sociable, lo cual puede ser un inconveniente porque a veces se despista». Según Manuel, «los dos somos muy inquietos y ambiciosos, pero si fallamos, el golpe es mío siempre». Hasta ahora, el balance es bueno. «Córdoba cada vez es más accesible, pero contar con ayuda siempre da seguridad».