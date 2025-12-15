Una mujer herida en el tórax por un accidente en el barrio de Huerta de la Reina de Córdoba

Una mujer ha resultado herida leve en el tórax tras la colisión entre dos turismos en la plaza de la Constancia, junto a una gasolinera de la avenida El Brillante, sobre las 11.10 horas de este lunes, según los avisos recibidos por el servicio de Emergencias 112.

Al lugar, ubicado en el barrio de Huerta de la Reina, se han desplazado efectivos de la Policía Local y una ambulancia, aunque la mujer ha declinado la asistencia sanitaria, según ha confirmado desde el 112.

Otro choque en la Arruzafilla

Además, la policía Local también ha acudido al aviso de otro accidente producido este lunes, pasadas las 11.20 horas, por la colisión de otros dos vehículos en la avenida de la Arruzafilla, a la altura de la glorieta académica García Moreno. En este caso, el choque no ha dejado heridos.