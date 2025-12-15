La Junta autoriza la apertura al tráfico del helipuerto del Plan Infoca en Los Villares de Córdoba

Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma de España en autorizar la apertura al tráfico de un aeródromo desde que estas competencias pasaron a manos autonómicas. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha dado luz verde a la apertura del helipuerto de uso restringido del Centro Operativo Provincial (COP) del Plan Infoca en Los Villares (Córdoba), gestionado por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y de Lucha contra Incendios Forestales.

En abril de este año, Andalucía -junto con otras once comunidades— asumió la competencia sobre la autorización de aeródromos de uso restringido, una atribución que hasta entonces ejercía la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). El traspaso se formalizó después de que un informe de la Abogacía del Estado determinase que debía ser gestionado directamente por las comunidades autónomas, informa la Junta en una nota de prensa.

La Dirección General de Infraestructuras del Transporte es el órgano responsable de tramitar los 59 expedientes actualmente en curso, que incluyen autorizaciones de establecimiento, apertura al tráfico y modificaciones de aeródromos de uso restringido, así como las autorizaciones de uso para aeródromos eventuales.

Por su parte, AESA continúa desempeñando las funciones de inspección normativa, supervisión de la seguridad operacional y potestad sancionadora.

Un proceso de autorización en cuatro fases

El procedimiento técnico-administrativo para la autorización de un aeródromo de uso restringido incluye cuatro fases:

Informe o certificado de compatibilidad del espacio aéreo Evaluación ambiental Autorización de establecimiento Autorización de apertura al tráfico

El helipuerto de Los Villares se ha convertido en el primer expediente andaluz en alcanzar satisfactoriamente la fase 4, lo que permite formalizar su apertura al tráfico para su utilización en las operaciones del Plan Infoca en la provincia de Córdoba.