La inteligencia artificial, una nueva aliada contra el crimen en Córdoba

La creciente sofisticación de los delitos informáticos y su notable auge en los últimos años han obligado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a crear unidades especializadas para hacerles frente. Es el caso del Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil, que además ha comenzado a incorporar herramientas avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), en su lucha contra los ciberdelincuentes.

El equipo Edite cuenta con personal específico en la provincia de Córdoba y es la unidad especializada encargada de investigar los delitos cometidos a través de internet y las nuevas tecnologías, desde estafas on line hasta formas de criminalidad organizada en la red. Forma parte del Servicio de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil y se sitúa un escalón por encima de los equipos territoriales @ y por debajo de la Unidad Central Operativa (UCO), a la que presta apoyo en causas de especial complejidad tecnológica.

La Guardia Civil también ha comenzado a integrar la inteligencia artificial en su trabajo diario. Según explica el responsable del equipo Edite en Córdoba, Miguel Mata, «la IA no solo se está usando para hacer el mal, también para luchar contra el crimen». Entre sus principales aplicaciones, destaca su utilidad para detectar patrones, identificar comportamientos sospechosos y prevenir determinadas conductas delictivas. En este sentido, Mata apunta que muchas empresas «se están suscribiendo a servicios que les ayudan a proteger sus negocios».

Aunque a nivel provincial el cuerpo no dispone de herramientas exclusivas —«son las mismas a las que puede acceder cualquier usuario»—, el equipo Edite emplea estas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones informáticas que luego se utilizan en las investigaciones, así como para la automatización de procesos y la creación de scripts. «Nos acorta mucho el trabajo», señala el agente, citando como ejemplo la programación y análisis de páginas web.

Víctor Castro

Asimismo, el equipo trabaja en la creación de agentes virtuales que permiten detectar de forma temprana estafas y alertar a la ciudadanía. Estos sistemas monitorizan campañas vinculadas a ciberdelitos como el phishing, lo que facilita identificar «cualquier novedad o movimiento relevante de manera rápida, eficaz y sin gastar recursos», y actuar en consecuencia. Todo este trabajo, subraya Mata, se desarrolla «sin comprometer información sensible ni revelar capacidades operativas que puedan ser explotadas por los estos delincuentes».

En cuanto al futuro, el responsable del equipo Edite reconoce que todavía existe incertidumbre sobre el papel que acabará desempeñando la IA en este ámbito y hacia dónde evolucionará su desarrollo, un proceso que, recuerda, «comenzó a consolidarse hace apenas un par de años». No obstante, considera que, a nivel general, esta tecnología podría emplearse para realizar consultas relacionadas con «sentencias, legislación, jurisprudencia, procedimientos y, en general, cualquier información de interés para el servicio».

Nadie está a salvo

Miguel Mata advierte de que ningún ciudadano está completamente a salvo de sufrir una estafa a través de internet y que el perfil de las víctimas es «muy variado», incluyendo tanto a personas con estudios como sin ellos. Entre las estafas más frecuentes en las que ya se utiliza la IA figura la del «hijo en apuros», una modalidad que, como explica el agente del Edite Javier Garcés, «es muy difícil de detectar» y en la que los delincuentes «juegan con la urgencia del momento».

Ante este tipo de situaciones, Garcés recomienda mantener la calma y contactar directamente con la persona que supuestamente solicita el dinero, ya sea mediante una llamada o un mensaje. «Siempre hay que comprobar la información», insiste.

En un escenario digital cada vez más complejo y cambiante, la tecnología se ha convertido en un arma de doble filo. Mientras los delincuentes perfeccionan sus métodos, unidades como el Edite refuerzan sus capacidades para anticiparse a las amenazas y proteger a la ciudadanía, recordando que la prevención, la información y la cautela siguen siendo las mejores defensas frente al cibercrimen.