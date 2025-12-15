El Imibic reconoce al doctor Carlos Simón y a la compañía AstraZeneca en su 15ª Lección Conmemorativa Maimónides

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) ha celebrado este lunes una nueva edición de su Lección Conmemorativa Maimónides (LCM), el acto institucional con el que el centro reconoce cada año la excelencia investigadora y el compromiso con la ciencia y la sociedad. Este evento marca el cierre del año para el Imibic y rinde homenaje al ilustre médico y filósofo cordobés del siglo XII por el día del aniversario de su fallecimiento, el 13 de diciembre de 1204.

Este año el acto ha contado con la presencia del Vvicerrector de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria, Rafael Solana; el director Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño; y la subdirectora Científica del Imibic, María del Mar Malagón. Han participado también los presidentes y representantes de asociaciones de pacientes, Colegios Oficiales de Médicos y Farmacéuticos, representantes de empresas y otros colectivos, entre otras autoridades.

El objetivo de la Lección Conmemorativa Maimónides es distinguir y poner en valor la investigación biomédica que desarrolla el personal vinculado al Imibic. Asimismo, en cada edición un profesional de reconocido prestigio en el ámbito de la biomedicina imparte la denominada Lección Maimónides, una conferencia centrada en los conocimientos más actuales sobre temas biomédicos de especial interés en los que el conferenciante esté especializado.

En esta edición, el investigador galardonado ha sido el doctor Carlos Simón, referente internacional en el campo de la medicina reproductiva y la salud de la mujer. Ginecólogo e investigador que cuenta con más de 500 publicaciones científicas en un índice h de 134 en Google Scholar, datos que reflejan la enorme influencia de su trabajo en la comunidad científica. Es catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Valencia, ha desarrollado labor académica en las universidades de Stanford y Harvard, donde es Senior Lecturer en el Beth Israel Deaconess Medical Center, y es fundador de Igenomix (actualmente integrada en Vitrolife) y de la Fundación Carlos Simón, la cual preside.

Su trayectoria científica se centra en el estudio de la implantación embrionaria humana y la receptividad endometrial, con aportaciones pioneras en el análisis transcriptómico del endometrio, el papel del microbioma endometrial y el desarrollo de medicina personalizada en fertilidad. Sus investigaciones han cambiado la forma de entender y abordar numerosos problemas reproductivos y han sido reconocidas con prestigiosos premios nacionales e internacionales, consolidándole como una de las voces más influyentes en su especialidad.

Tras la intervención de Carlos Simón, se ha hecho entrega de los premios LCM 2025, que distinguen la trayectoria y los logros de investigadores e investigadoras del Imibic en diferentes etapas de su carrera, así como su contribución al avance del conocimiento biomédico y a la mejora de la atención sanitaria. Estos reconocimientos ponen en valor la investigación que se desarrolla en el Instituto en áreas como el cáncer, las enfermedades crónicas e inflamatorias, las patologías infecciosas e inmunológicas o la nutrición, siempre con una marcada orientación traslacional.

En primer lugar, se ha otorgado el Premio Enrique Aguilar Benítez de Lugo a la publicación Superior metabolic improvement of polycystic ovary syndrome traits after GLP1-based multi-agonist therapy, realizada por el grupo 'Regulación hormonal del balance energético, la pubertad y la reproducción', coordinada por el investigador Miguel Ángel Sánchez-Garrido, mientras que el galardón al Mejor trabajo de Investigación Clínica ha recaído en el trabajo Mediterranean diet, neutrophil count, and carotid intima-media thickness in secondary prevention: the CORDIOPREV study del grupo 'Nutrigenómica. Síndrome metabólico', coordinada por el investigador Hatim Boughanem. Además, se ha concedido un reconocimiento al impulso social a la investigación biomédica a la compañía AstraZeneca, en agradecimiento a su apoyo continuado a proyectos de investigación, innovación y formación, así como a iniciativas que favorecen la colaboración público-privada y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad; con este gesto, el Imibic ha querido destacar el papel de las alianzas estratégicas como motor para acelerar la llegada de nuevos avances diagnósticos y terapéuticos a la práctica clínica.

Como novedad, en esta edición la LCM se ha incorporado el testimonio en primera persona de una paciente que ha participado en un ensayo clínico desarrollado en el IMIBIC y el Hospital Universitario Reina Sofía. Su intervención ha permitido poner rostro al impacto real de la investigación en salud en la vida de las personas, subrayando la importancia de la participación ciudadana en los estudios clínicos y el compromiso del Instituto con una ciencia cercana, ética y centrada en el paciente.

Con la celebración de la LCM 2025, el IMIBIC refuerza su vocación de liderazgo en investigación sanitaria y su compromiso con la excelencia científica, la cooperación entre instituciones y la generación de impacto real en la salud de la población. La combinación de una lección magistral de primer nivel, el reconocimiento al talento investigador, la implicación del tejido empresarial y la voz de los pacientes convierte este acto en una cita de referencia para la comunidad biomédica cordobesa y andaluza.