Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 15 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos para esta jornada
Música
Muestra de corales cordobesas
A las 20.00 actuará el Real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales.
20.00 horas.
Córdoba es navidad
‘Los coros cantan a la Navidad’
Dentro de las actividades programadas por el ayuntamiento de Córdoba tendrán lugar las actuaciones del Coro Arcoiris (18.00), del Coro Rociero Volver a empezar (18.30) y de la Peña cultural Romeros de La Mezquita (19.00).
CÓRDOBA. Calles del Centro.
18.00, 18.30 y 19.00 horas.
Los lunes en la Academia
Sesión pública
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba celebrará sesión pública a las 19:30 horas, en la Capilla del IES Luis de Góngora, donde tendrá lugar la presentación de la obra Lo invisible de Cántico: El vacío y el silencio musical en la obra poética y en la obra pictórica. Intervendrá Julia Hidalgo Quejo, licenciada en Bellas Artes y
Miguel C. Clementson Lope, académico correspondiente.
CÓRDOBA. IES Luis de Góngora.
Diego de León, 2.
19.30 horas.
Exposición
Continúa ‘Hilos de la diáspora’
Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
