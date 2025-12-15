Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre es trasladado al hospital por un incendio en un hotel de Córdoba

El varón, de 39 años, ha sufrido quemaduras en el brazo

Urgencias del hospital Cruz Roja donde ha sido trasladado el hombre herido.

Urgencias del hospital Cruz Roja donde ha sido trasladado el hombre herido. / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Un hombre de 39 años ha sido trasladado al hospital de la Cruz Roja tras sufrir quemaduras por un incendio producido en el hotel La Boutique Puerta Osario, en pleno el centro de la capital. El suceso ha ocurrido en torno a las 13.00 de este lunes, al comenzar a arder el cuadro de luz.

En el momento del incendio se encontraban varias personas trabajando dentro del hotel, aunque no ha habido más heridos ni se ha tenido que desalojar el edificio, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112.

Calle puerta osario

Calle puerta osario. / Víctor Castro

Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, bomberos y un equipo del 061, que ha trasladado al herido con quemaduras bajo el brazo hasta el centro hospitalario.

