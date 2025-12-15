Sucesos
Un hombre es trasladado al hospital por un incendio en un hotel de Córdoba
El varón, de 39 años, ha sufrido quemaduras en el brazo
Un hombre de 39 años ha sido trasladado al hospital de la Cruz Roja tras sufrir quemaduras por un incendio producido en el hotel La Boutique Puerta Osario, en pleno el centro de la capital. El suceso ha ocurrido en torno a las 13.00 de este lunes, al comenzar a arder el cuadro de luz.
En el momento del incendio se encontraban varias personas trabajando dentro del hotel, aunque no ha habido más heridos ni se ha tenido que desalojar el edificio, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112.
Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, bomberos y un equipo del 061, que ha trasladado al herido con quemaduras bajo el brazo hasta el centro hospitalario.
