Obituario

Los fallecidos en Córdoba el lunes 15 de diciembre

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 16 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafaela Fernández Delgado

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Luisa González Estepa

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Dolores Lucena Moreno

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

