El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ha acogido hoy con gran éxito la 2ª Gymkhana 3ª Juventud, una actividad organizada por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) en colaboración con el IES López Neyra, enmarcada en el programa municipal “Mayores Activos”. La iniciativa ha vuelto a convertirse en una cita destacada para promover el envejecimiento activo, la salud y el bienestar integral de las personas mayores de la ciudad.

El evento, celebrado durante la mañana, ha contado con una amplia participación y una valoración muy positiva por parte de los asistentes, consolidándose como un referente en actividades físicas saludables y espacios de convivencia social. Desde primera hora, el alumnado del IES López Neyra acompañó a los grupos hasta el recinto deportivo, donde se desarrollaron actividades rotativas, talleres lúdicos y dinámicas adaptadas.

Novedad: actividades acuáticas en piscina

Como principal novedad de esta edición, la Gymkhana incorporó actividades acuáticas en la piscina de Vista Alegre, ampliando la oferta de ejercicios y enriqueciendo la experiencia de los participantes con propuestas que favorecen la movilidad y el fortalecimiento físico con bajo impacto.

Éxito de participación en la Gymkhana 3ª Juventud, una jornada de convivencia para personas mayores en Córdoba. / CÓRDOBA

En total, se llevaron a cabo más de una docena de actividades orientadas a mejorar la coordinación, el equilibrio, la movilidad y el bienestar emocional. La jornada concluyó con una coreografía conjunta —tanto en seco como en el agua— y un desayuno saludable ofrecido por el Imdeco.

El papel formativo del alumnado del IES López Neyra

La organización ha puesto especialmente en valor el trabajo del alumnado de los ciclos formativos de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, Animación y Enseñanza Sociodeportiva y Acondicionamiento Físico, encargados del diseño, dinamización y acompañamiento de las actividades.

Seguridad, atención sanitaria y sostenibilidad

El Imdeco asumió todas las medidas de seguridad y asistencia sanitaria necesarias durante el desarrollo de la jornada, garantizando el bienestar de los participantes. Como agradecimiento final, las personas asistentes recibieron una botella de agua recargable, fomentando hábitos saludables y sostenibles.

Además, el Imdeco y el IES López Neyra han querido agradecer de manera especial la colaboración del Club de Natación Navial, cuya implicación ha contribuido al éxito de esta segunda edición.

La excelente acogida de la Gymkhana refuerza el compromiso municipal de consolidar esta actividad como una propuesta estable dentro de “Mayores Activos”, con vocación de continuidad y posible ampliación a otros espacios deportivos de la ciudad.