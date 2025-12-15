La esperada Sala de las Artes de Fidiana podría ser una realidad el año que viene

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes la aprobación del expediente de contratación de la obra para construir la esperada y demandada Sala de las Artes del barrio de Fidiana. La Sala de las Artes es una idea de la Asociación Diana, que propuso un espacio de encuentro para el barrio donde artistas noveles pudieran tener un lugar de trabajo y exposición.

En cuanto a la obra, se licitará por cerca de 620.000 euros y una vez adjudicado el contrato, el plazo de ejecución será de seis meses, por lo que el espacio podría ser una realidad el año que viene.

Un espacio polivalente

Como se recueda en la memoria del contrato, la construcción de la denominada plaza de las Artes se remonta a 2005 y suponía pavimentar un espacio urbano público que se encontraba en condiciones manifiestamente mejorables. En esta intervención se reservaba sin pavimentar un solar para la Sala de las Artes, un equipamiento público que con el proyecto redactado y en trámite previo a su licitación culmina el proceso de dotación de equipamientos en la zona, junto con el polideportivo también construido en 2006. Este equipamiento, muy demandado por el vecindario de la zona, viene a satisfacer esta carencia y servirá para desarrollar actividades propias de la participación ciudadana dirigidas a los vecinos y vecinas de Córdoba.

También se explica en la documentación que "con la construcción de este edificio, que tiene carácter polivalente, se pretende extender esta red de recursos inmobiliarios y equipamientos a este barrio Parque Fidiana del Distrito Sureste".

El Ayuntamiento ya dio un paso necesario el año pasado para contar con este proyecto, aunque los plazos que se dieron no llegaron a cumplirse. También en junta de gobierno local, se aprobó la encomienda de gestión del proyecto a la Gerencia de Urbanismo. Según Miguel Ruiz Madruga, la idea es que los trabajos pudieran iniciarse en el primer trimestre de este año, algo que no ha ocurrido.