La empresa Halotech Digital Services fabricará en Córdoba su nuevo dispositivo predictor para seguridad laboral

Una nueva empresa tecnológica se instala en Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba ha escenificado esta mañana la bienvenida oficial de la empresa Halotech Digital Services, una compañía de tamaño mediano especializada en seguridad que convertirá la ciudad en una de sus sedes, donde fabricará un modelo nuevo de dispositivo llamado Halo 3+. Según han adelantado la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), Blanca Torret, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido, la empresa "desarrollará en Córdoba tecnología de vanguardia fabricada íntegramente en España" para lo cual tiene previsto crear cien puestos de trabajo en los próximos tres años, tanto en la cadena de montaje como en puestos de ingeniería avanzada, con una inversión inicial de 7 millones de euros

Manuel Marín, CEO de Halotech y su socio Álvaro Fuster, han acudido a la presentación. Según Marín, que agradeció la agilidad y predisposición del gobierno municipal, "Halotech nació con el convencimiento de aplicar la tecnología en el objetivo de salvar vidas". Para ello, han diseñado una plataforma de software con inteligencia artificial, que permite parametrizar y supervisar cualquier ámbito que sea perjudicial para un trabajador, desde la calidad del aire a posibles colisiones con vehículos y otro tipo de accidentes, en total, más de 27 parámetros diferentes". El dispositivo en cuestión tiene forma de brazalete. "Cuando el trabajador se encuentra en peligro puede apretar el botón", ha indicado, al tiempo que ha aclarado que esta tecnología no sigue los movimientos del trabajador salvo en circunstancias de peligro. El modelo más avanzado que se fabricará en Córdoba "incluye nuevas posibilidades de predicción".

Blanca Torrent, Manuel Marín, José María Bellido y Álvaro Fuster. / AJ González / COR

En este momento, tienen en marcha más de 180 proyectos en España, además de vender este producto en Oriente Medio, en países de Sudamérica como Chile, México o Colombia y próximamente en Estados Unidos. "Queremos que Córdoba sea el showroom desde donde lanzar nuestros productos al mundo y convertir la ciudad en referente mundial". Además de la inversión de 7 millones "en puestos de valor y al margen de los cien trabajadores, que queremos que sean de aquí, crearemos un espacio para ingenieros en desarrollo de inteligencia artificial y en otros ámbitos como el neurocientífico y neurotecnológico", ha avanzado". En este sentido, ha indicado que esa nueva tecnología se centrará en "la medición de ondas cerebrales que permiten mejorar la prevención en ámbitos como los golpes de calor o los infartos en situaciones como la minería donde es muy importante actuar con antelación".

Además de trabajar con el ámbito empresarial, la tecnología que desarrollan tendrá aplicaciones en el ámbito de la seguridad nacional, en misiones técnicas y de rápida actuación, por lo que tienen intención de colaborar y ser partner de la Base Logística del Ejército, otro de los motivos por los que han elegido Córdoba para instalar su base de operaciones.

En el espacio Aterrizaje del Imdeec

Según Blanca Torrent, la empresa se ha instalado ya en el espacio Aterrizaje del Imdeec. Inicialmente, contarán con cien metros cuadrados, espacio que se ampliará con otros 400 metros por un tiempo inicial de un año. El CEO de la empresa, natural de Linares, ha insistido en que se crearán primero cien puestos de ensamblaje, pero la intención es apostar por otros puestos de ingenieros para perfiles de i+d y desarrolladores de neurociencia para el desarrollo de nuevo software. "Estoy convencido de que cubriremos todos los puestos con personal local", ha asegurado. También ha recalcado que la tecnología que fabrican es cien por cien española, también en cuanto a su diseño y que todas las patentes son nacionales, con sistemas de data que miden y predicen posibles accidentes. "Estamos trabajando en entornos hostiles como el desierto de Atacama en Chile o en el mundo agro, con empresas como Green Coffee". En España, tienen 150 proyectos de prevención del golpe de calor con Acciona. "Los golpes de calor son predecibles, se pueden medir a través de los parámetros del entorno", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, ha destacado el empeño que está poniendo el Ayuntamiento en el proceso de reindustrialización de la ciudad, con el objetivo de crear nuevas oportunidades de cara al futuro. "Halotech plus es un proyecto puntero de una empresa con alta tecnología que va a crecer mucho y que se va a desarrollar desde Córdoba al mundo", ha recalcado Bellido, "un proyecto que va a trabajar en desarrollar nueva tecnología con la que salvar vidas".

Bellido ha destacado que ya son varios los ejemplos de empresas consolidadas y proyectos innovadores que han elegido Córdoba para crecer gracias a la confianza que ofrece la ciudad. "Para Córdoba, esta es una oportunidad mutua de crecer y generar empleo de calidad".