Emacsa implantará un centro de control permamente para una gestión del agua más segura y digitalizada

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) creará un Centro Unificado de Control (CUCE), actualmente en fase de licitación, que se convertirá en el núcleo de inteligencia operacional de la entidad. El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha explicado que esta infraestructura permitirá “avanzar en la modernización del ciclo integral del agua con el objetivo de ofrecer un servicio más seguro, eficiente y preparado para los desafíos derivados del cambio climático”.

El CUCE se enmarca en el proyecto #REDES_EMACSA 5.0, en plena sintonía con la misión del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, y está concebido como “algo más que un centro de control convencional”. Actuará como el cerebro operativo desde el que se coordinará, integrará y anticipará la actividad de todas las infraestructuras críticas de Emacsa, tanto en situaciones ordinarias como ante episodios climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos.

Supervisión permanente y operación basada en datos

La puesta en marcha del CUCE responde a la necesidad de dar un salto cualitativo en la gestión operativa del agua, ante la creciente complejidad de los sistemas urbanos y la importancia de anticiparse a escenarios de riesgo.

García-Ibarrola destaca que el nuevo sistema permitirá una operación “coordinada, continua, segura y basada en datos”, reforzando la resiliencia del servicio público.

Gracias a esta actuación, Emacsa contará con un espacio único de coordinación centralizada 24/7 que permitirá la supervisión en tiempo real de los sistemas de abastecimiento, saneamiento, depuración y eficiencia energética. El CUCE facilitará además la integración total de datos procedentes de todas las fuentes actuales y futuras desplegadas al amparo del PERTE, mejorando la capacidad de anticipación, análisis y prevención.

Tecnología avanzada: IA y gemelos digitales

El nuevo centro incorporará una plataforma IT/OT de nueva generación para la adquisición y visualización unificada de la información, fortaleciendo la toma de decisiones operativas.

Asimismo, sentará las bases para el despliegue de inteligencia operacional avanzada mediante tecnologías como inteligencia artificial y gemelos digitales, orientadas a optimizar procesos, incrementar la eficiencia y reforzar la sostenibilidad del sistema.

En palabras de García-Ibarrola, “con el CUCE damos un paso más hacia un modelo de gestión del agua plenamente digitalizado, resiliente y preparado para operar 24 horas al día, siete días a la semana. El objetivo es anticiparse a los problemas, optimizar recursos y garantizar la continuidad y calidad del servicio, especialmente en escenarios de estrés climático”.