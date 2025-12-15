«Detectamos un aumento en problemas de salud mental en jóvenes»

Ha ido renovando su cargo como presidenta de Cruz Roja durante varios años ya. ¿Cómo valora este tiempo al frente de la institución?

Ha sido un periodo de retos y aprendizajes constantes. Aunque hemos vivido situaciones complejas -pandemia, crisis económica, emergencias climáticas, que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de toda la organización- y siempre es una satisfacción trabajar para mejorar la vida de las personas. Valoro especialmente la fuerza del voluntariado, nuestro gran tesoro, la implicación de la ciudadanía y la confianza de las administraciones, fruto de un trabajo sostenido en el tiempo, que nos ha permitido seguir atendiendo y acompañando a quienes más lo necesitan.

Estamos en Navidad, un momento especialmente sensible para muchas familias. ¿Qué dispositivos y acciones específicas pone en marcha Cruz Roja en Córdoba y provincia durante estas fechas?

En estas fechas reforzamos el trabajo que ya venimos realizando durante todo el año, adaptándolo a las necesidades propias de este periodo. Aunque sí prestamos especial atención a grupos de población como la infancia, con la campaña de juguetes, las personas mayores que viven solas, o las que pasan las fiestas a la intemperie, sin un techo, sin un hogar. Además, impulsamos acciones para garantizar que nadie quede atrás en estas fechas. La Navidad hace aflorar el sentimiento de compartir y de solidaridad, y es una oportunidad de sensibilizar e implicar a nuestro entorno.

¿Y cuántas personas prevén atender este año en las diferentes campañas de apoyo navideño?

No tenemos aún datos de personas atendidas en Córdoba y provincia a lo largo de 2025. Pero solo en la campaña de juguetes pretendemos llegar a 800 niños y niñas estos días, gracias al esfuerzo conjunto del voluntariado y la colaboración social. Detrás de las cifras hay personas y familias y cualquiera de nuestros proyectos y acciones cotidianos, representa una historia y un derecho que merece ser protegido.

¿Se refuerzan programas como el reparto de alimentos, juguetes o acompañamiento a personas mayores durante estas semanas?

Realmente reforzamos el trabajo que ya hacemos durante todo el año, manteniendo una intervención continuada y coordinada. Nuestro objetivo es que estas acciones no sean solo asistenciales, sino que refuercen vínculos y derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la compañía.

En cuánto a la diversidad de necesidades que atienden. ¿Cuáles son las más urgentes que están detectando actualmente en Córdoba y su provincia?

La falta de recursos básicos sigue afectando a muchas familias: alimentación, vivienda y empleo. También detectamos un aumento en problemas de salud mental y soledad no deseada, realidades preocupantes que se extienden entre la población joven, y que requieren respuestas integrales y sostenidas. Todo ello nos recuerda que los derechos humanos no son negociables y deben garantizarse en cualquier circunstancia.

¿Perciben entonces que esas necesidades que atienden han ido cambiando o evolucionando en estos últimos años?¿Han tenido que ir adaptándose a esos cambios de las necesidades entre los cordobeses que atienden?

Sí, han evolucionado y nos hemos adaptado a las necesidades sociales de los cordobeses día a día. Muchas veces el desafío al que nos enfrentamos es determinar qué hacer y cómo hacerlo, abordar la enorme complejidad de los asuntos en los que intervenimos con la limitación de recursos y esfuerzos, en un contexto social cada vez más cambiante, que nos hace, por desgracia, priorizar nuestra acción para que sea lo más eficiente posible. A la pobreza tradicional se suman hoy nuevas vulnerabilidades: personas trabajadoras en situación precaria, jóvenes sin oportunidades y mayores (y jóvenes) en situación de soledad no deseada. Además, la crisis climática y la digitalización generan brechas que se atienden desde distintos proyectos.

¿Cuántos voluntarios y personas socias tienen actualmente en Córdoba trabajando y ayudando a cubrir esas necesidades? ¿Qué significan todas esas personas para Cruz Roja?

Contamos con casi 4.000 personas voluntarias y más de 16.000 personas y empresas socias en Córdoba, una base social sólida y comprometida. Son el corazón de nuestra labor: sin ellas, nada de lo que hacemos sería posible.

En noviembre algunos trabajadores se manifestaron por ciertas preocupaciones internas. ¿Cómo están trabajando para dar solución a todos esos problemas?

Estamos escuchando activamente, reforzando canales de comunicación y promoviendo espacios de diálogo. La transparencia y el bienestar del equipo son esenciales para seguir cumpliendo nuestra misión.

Mirando al próximo año, mirando a 2026: ¿qué le pide Cruz Roja a este nuevo año? ¿Qué reto se proponen y les gustaría cumplir desde la organización?

Que sea un año de compromiso colectivo. Pedimos que la sociedad y las instituciones se unan para conseguir hacer de este mundo un espacio más confortable, justo y digno, especialmente para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Nuestro reto es seguir innovando en programas que den respuestas reales a las personas.

¿Y qué mensaje final le gustaría trasladar a todos los voluntarios, socios y colaboradores de Cruz Roja?

Gracias por ser parte de esta cadena de humanidad, que se construye día a día, gracias por vuestro compromiso, gracias por vuestro esfuerzo y dedicación. Hacéis posible aliviar el sufrimiento y mejorar la vida de muchas personas. Espero que sigamos trabajando juntos para que nadie se quede atrás. Ayudar nos hace ser mejores y nos hace construir una mejor sociedad.

