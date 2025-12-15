Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrevista | Cándida Delia Ruiz López Presidenta de Cruz Roja en Córdoba

"Detectamos un aumento en problemas de salud mental y soledad no deseada"

Repasa los retos sociales actuales y el papel esencial del voluntariado en una Navidad marcada por nuevas vulnerabilidades

Cándida Delia Ruiz López, presidenta provincial de Cruz Roja en Córdoba.

Guadalupe Gavilán

Córdoba

-Ha ido renovando su cargo como presidenta de Cruz Roja durante varios años ya. ¿Cómo valora este tiempo al frente de la institución?

-Ha sido un periodo de retos y aprendizajes constantes. Aunque hemos vivido situaciones complejas -pandemia, crisis económica, emergencias climáticas- siempre es una satisfacción trabajar para mejorar la vida de las personas. Valoro especialmente la fuerza del voluntariado, nuestro gran tesoro, la implicación de la ciudadanía y la confianza de las administraciones, que nos ha permitido seguir atendiendo y acompañando a quienes más lo necesitan.

-Estamos en Navidad, un momento especialmente sensible para muchas familias. ¿Qué dispositivos y acciones específicas pone en marcha Cruz Roja en Córdoba y provincia durante estas fechas?

-En estas fechas, reforzamos el trabajo que ya venimos realizando durante todo el año. Aunque sí prestamos especial atención a grupos de población como la infancia, con la campaña de juguetes, las personas mayores que viven solas, o las que pasan las fiestas a la intemperie, sin un techo, sin un hogar. Además, impulsamos acciones para garantizar que nadie quede atrás en estas fechas. La Navidad hace aflorar el sentimiento de compartir y de solidaridad, y es una oportunidad de sensibilizar e implicar a nuestro entorno.

-¿Cuántas personas prevén atender este año en las diferentes campañas de apoyo navideño?

-No tenemos aún datos de personas atendidas en Córdoba y provincia a lo largo de 2025. Pero solo en la campaña de juguetes pretendemos llegar a 800 niños y niñas estos días. Detrás de las cifras hay personas y familias y cualquiera de nuestros proyectos y acciones cotidianos, representa una historia y un derecho que merece ser protegido.

Recogida de juguetes de Cruz Roja en Carrefour.

-¿En qué medida se refuerzan programas como el reparto de alimentos, juguetes o acompañamiento a personas mayores durante estas semanas?

-Realmente reforzamos el trabajo que ya hacemos durante todo el año. Nuestro objetivo es que estas acciones no sean solo asistenciales, sino que refuercen vínculos y derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la compañía.

-¿Y cuáles son las necesidades más urgentes que están detectando actualmente en Córdoba y su provincia?

-La falta de recursos básicos sigue afectando a muchas familias: alimentación, vivienda y empleo. También detectamos un aumento en problemas de salud mental y soledad no deseada, realidades preocupantes que se extienden entre la población joven. Todo ello nos recuerda que los derechos humanos no son negociables y deben garantizarse en cualquier circunstancia.

-¿Perciben entonces que esas necesidades han cambiado en los últimos años?

-Sí, han evolucionado y nos hemos adaptado a las necesidades sociales de los cordobeses día a día. Muchas veces el desafío al que nos enfrentamos es determinar qué hacer y cómo hacerlo, abordar la enorme complejidad de los asuntos en los que intervenimos con la limitación de recursos y esfuerzos, que nos hace, por desgracia, priorizar nuestra acción para que sea lo más eficiente posible. A la pobreza tradicional se suman hoy nuevas vulnerabilidades: personas trabajadoras en situación precaria, jóvenes sin oportunidades y mayores (y jóvenes) en situación de soledad no deseada. Además, la crisis climática y la digitalización generan brechas que se atienden desde distintos proyectos.

-¿Cuántos voluntarios y personas socias tienen actualmente en Córdoba? ¿Qué significan todas esas personas para Cruz Roja?

-Contamos con casi 4.000 personas voluntarias y más de 16.000 personas y empresas socias en Córdoba. Son el corazón de nuestra labor: sin ellas, nada de lo que hacemos sería posible.

Cándida Delia Ruiz López, presidenta provincial de Cruz Roja en Córdoba.

-En noviembre algunos trabajadores se manifestaron por ciertas preocupaciones internas. ¿Cómo están trabajando para dar solución?

-Estamos escuchando activamente, reforzando canales de comunicación y promoviendo espacios de diálogo. La transparencia y el bienestar del equipo son esenciales para seguir cumpliendo nuestra misión.

-Mirando a 2026: ¿qué le pide Cruz Roja al nuevo año?

-Que sea un año de compromiso colectivo. Pedimos que la sociedad y las instituciones se unan para conseguir hacer de este mundo un espacio más confortable, justo y digno. Nuestro reto es seguir innovando en programas que den respuestas reales a las personas.

-¿Y qué mensaje final le gustaría trasladar a los voluntarios, socios y colaboradores de Cruz Roja?

-Gracias por ser parte de esta cadena de humanidad, gracias por vuestro compromiso, gracias por vuestro esfuerzo y dedicación. Hacéis posible aliviar el sufrimiento y mejorar la vida de muchas personas. Que sigamos trabajando juntos para que nadie quede atrás. Ayudar nos hace ser mejores.

