Todos los detalles de las cabalgatas de Reyes Magos en las barriadas periféricas de Córdoba

Por todos es sabido que los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar son mágicos, de ahí que durante su visita anual a Córdoba sepan repartirse por diversos barrios de la ciudad. Esto hace que incluso las barriadas periféricas tengan sus propias cabalgatas de Reyes Magos, para que ningún niño ni ningún mayor se quede sin sus caramelos y sus regalos. Aquí van todos los detalles de las cabalgatas de los Reyes Magos en las barriadas de la periferia de Córdoba.

Horario y recorrido de la Cabalgata de El Higuerón

En El Higuerón la Cabalgata sale a las 15.30, del 5 de enero, desde la zona de Majaneque y sigue el siguiente recorrido: calle principal de Majaneque, Ctra. Puesta en Riego dirección a Barrio de la Golondrina, calle principal de la Bda. De la Golondrina, Ctra Puesta en Riego dirección a Fontanar de Quintos, calle principal de Fontanar de Quintos, Glorieta del Aeropuerto hasta glorieta Piensos Aeropuerto, Ctra del Aeropuerto km.5, dirección a Centro de Control Animal de Sadeco, camino de las Abejorreras, Glorieta de Vulcanizados Aeropuerto, Ctra del Aeropuerto, dirección Glorieta Piensos aeropuerto, calle del Portllo, hasta llegar a la iglesia de San IsidroLabrador en Avda Principal del Higuerón, dirección Calle del Ferrocarril. Tras calle Ferrocarril se contnua por calle Cantero Juan de Ochoa, calle Escritor Gonzalo de Saavedra hasta Avda Principal del Higuerón, Avda. Aguilarejo Bajo, dirección a Ctra de Palma del Rio, Ctra Palma del Rio km 7, hasta llegar al cruce de El Higuerón, cambio de sentdo en dirección Villarrubia- Urb. Las Pitas – llegada a Restaurante Las Torres y cambio de sentdo en dirección Córdoba hasta la finalización de la cabalgata en Cambio de Sentido en la antgua algodonera. Ctra Palma del Rio mm.7. Acaba, aproximadamente, sobre las 23.00 horas.

Cabalgata de El Higuerón 2025. / Manuel Murillo

Horario y recorrido de la Cabalgata de Villarrubia

En Villarrubia también se celebra el 5 de enero y comienza a las 16.00 horas. En cuanto al recorrido, es el siguiente: Cañada Real Soriana, Avenida de la Pedanía (hasta rotonda Calle Danubio que cruza Carretera A-431), Calles Danubio, Río Tamesis, Río Ródano, Rio Mississipi, Camino de la Bastda, rotonda, A-431 con salida en la rotonda Calle Danubio hacia la Avenida de la Pedanía, Veredón de los Frailes y vuelta por la vía de servicio (viaducto), viaducto de Villarrubia, calles Azucarera, Guadalquivir, Dureo, Azucarera, viaducto dirección a núcleo urbano de Villarrubia, Avenida de la Pedanía, Avenida de la Concordia, Plaza Dr. Gregorio Gracia, Plaza Aragón, Calle Guadiaro, Avenida de la Pedanía, Calle de la Parroquia, Plaza de los Ríos, calles Névalo, Henares, Anzur, Plaza de los Ríos y el final de recorrido se sitúa en la calle de la Parroquia junto a un escenario público a las 21.00 horas.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Trassierra

También es el 5 de enero y saldrá a las 17.30 horas. El recorrido es el siguienteo: Salida del Centro de Penial, Los Pinos, Calle Córdoba, Cruce de la Virgen, vuelta a Calle córdoba, Centro Cívico y final en Centro de Penial.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Cerro Muriano

En el Muriano será el día 5 y saldrá a las 17.30 horas. El recorrido es: calle Media Luna (Polideportvo) para continuar en calle Eucalipto, calle Vereda, Glorieta Llanos del Conde, calle Carretera, plaza Morriones, Carretera, paso a nivel, calle Acera de la vía, calle Cervantes, Plaza de Andalucía, calle Profesora Catalina Castro, Acera Santa Barbara. Finaliza sobre las 19.00 horas en El Hogar del Pensionista.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Santa Cruz

Será el 5 de enero y saldrá a las 18.00 horas. Comienza en laNave Municipal y sigue por Avda. 1º de Mayo, calle Ancha, Plaza de Andalucía, calle Merina, Avda 1º de Mayo, calle 11 de Septembre y finaliza en Nave Municipal sobre las 20.00.

Carroza de una cabalgata de la periferia. / CÓRDOBA

Horario y recorrido de las cabalgatas de Alcolea

En Alcolea hay dos cabalgatas, una el día 5 y otra el 6. La del 5 sale a las 15.30 horas y el recorrido es: la nave en calle Huertos de Alcolea s/n (camino paralelo a N-IV, km 392.2), entrada a Alcolea por calle Antgua Carretera de Madrid, parada frente a Iglesia, saliendo a N-IV dirección al Barrio del Ángel sobre las 15.50 horas. Llegada al Barrio del Ángel sobre las 16.00 horas siguiendo su recorrido por calles Galapagar, Iglesia y Chancillarejo (ida y vuelta) saliendo a N-IV en dirección a Alcolea sobre las 18.45 horas. Entrada a Alcolea (19.00 horas), siguiendo por las calles Antgua Carretera Madrid, Capricho volviendo a Antgua Carretera de Madrid, Sierra de Gredos, Pedro Agustín Echevarría, Antgua Carretera de Madrid (ida y vuelta), por Acequia, Travesía Calle Acequia, Cabo Carmona, vuelta a Antgua Carretera de Madrid, terminando en Centro Cívico y volviendo a la nave en Calle Huertos de Alcolea sobre las 22.00 horas.

La del 6 sale a las 10.30 horas y va por nave en calle Huertos de Alcolea s/n (camino paralelo a N-IV, km. 393,2), dirección a Urbanización los Amigos, carretera Hospital Psiquiátrico, Urbanización El Sol, calle Luna, dirección Urbanización Valenzoneja, vuelta a Urbanización El Sol, calles Cielo, Sol para entrar en Urbanización Encinares de Alcolea por Avenida Encinares, calle Roble y vuelta a Avenida Encinares donde finaliza aliza aproximadamente a las 14.30 horas.