Denuncian un nuevo cierre de otra tienda de Inditex en pleno centro de Córdoba y el despido de sus trabajadoras

El sindicato CCOO en Córdoba ha denunciado un nuevo cierre de una tienda de Inditex en la ciudad. Tras prácticamente desaparecer del centro comercial La Sierra y cerrar varias de sus tiendas en el centro, a la lista se suma un nuevo local. Se trata de Oysho, tienda situada entre el bulevar de Gran Capitán y la calle Gondomar.

Según han informado a este periódico fuentes de CCOO, las trabajadoras de la tienda se han enterado hoy mismo de este cierre, que se producirá después de la campaña de Navidad, en concreto, el próximo 15 de enero. El cierre supondrá, además, el despido del 100% de la plantilla de la tienda, formada por 13 trabajadores.

Cierres y aperturas

Oysho es una marca de moda que pertenece a Inditex y que fue fundada en 2001. Si bien en sus primeros años la marca se centró en lencería, pijamas y ropa de baño, en los últimos tiempos se ha dedicado, sobre todo, a ropa deportiva y técnica.

El cierre de tiendas de Inditex lleva un goteo constante desde hace tiempo. Frente a las dos aperturas de la calle Jesús y María, un Bershka y un Zara, el resto de movimientos del gigante de la moda han sido cierres. En los dos últimos años, Inditex ya ha cerrado un Bershka, otro Oysho (en La Sierra), el Massimo Dutti y la tienda de Zara Home de Gondomar.