Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan de seguridadCabalgata de ReyesCompraventa de viviendasPresupuestos DiputaciónHalotechEncuesta AndalucíaAgrupación de CofradíasEl tiempoTheo Zidane
instagramlinkedin

Comercio

Denuncian un nuevo cierre de otra tienda de Inditex en pleno centro de Córdoba y el despido de sus trabajadoras

El gigante de la moda bajará la persiana a mediados de enero a uno de sus locales más antiguos

Tienda de Oysho en el centro de Córdoba.

Tienda de Oysho en el centro de Córdoba. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El sindicato CCOO en Córdoba ha denunciado un nuevo cierre de una tienda de Inditex en la ciudad. Tras prácticamente desaparecer del centro comercial La Sierra y cerrar varias de sus tiendas en el centro, a la lista se suma un nuevo local. Se trata de Oysho, tienda situada entre el bulevar de Gran Capitán y la calle Gondomar.

Según han informado a este periódico fuentes de CCOO, las trabajadoras de la tienda se han enterado hoy mismo de este cierre, que se producirá después de la campaña de Navidad, en concreto, el próximo 15 de enero. El cierre supondrá, además, el despido del 100% de la plantilla de la tienda, formada por 13 trabajadores.

Cierres y aperturas

Oysho es una marca de moda que pertenece a Inditex y que fue fundada en 2001. Si bien en sus primeros años la marca se centró en lencería, pijamas y ropa de baño, en los últimos tiempos se ha dedicado, sobre todo, a ropa deportiva y técnica.

El cierre de tiendas de Inditex lleva un goteo constante desde hace tiempo. Frente a las dos aperturas de la calle Jesús y María, un Bershka y un Zara, el resto de movimientos del gigante de la moda han sido cierres. En los dos últimos años, Inditex ya ha cerrado un Bershka, otro Oysho (en La Sierra), el Massimo Dutti y la tienda de Zara Home de Gondomar.

TEMAS

  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

La cordobesa Remedios Zafra y la compañía Barraca XXI animan a la lectura

Estos son todos los cortes de tráfico previstos en Córdoba por el plan especial de Navidad

Estos son todos los cortes de tráfico previstos en Córdoba por el plan especial de Navidad

Un hombre es trasladado al hospital por un incendio en un hotel de Córdoba

Un hombre es trasladado al hospital por un incendio en un hotel de Córdoba

Córdoba registra la cifra más alta de compraventa de vivienda desde 2007, el año previo al estallido de la burbuja inmobiliaria

Córdoba registra la cifra más alta de compraventa de vivienda desde 2007, el año previo al estallido de la burbuja inmobiliaria

Condenado a cuatro años de cárcel por violar a una amiga de su novia en Córdoba

Condenado a cuatro años de cárcel por violar a una amiga de su novia en Córdoba

Denuncian un nuevo cierre de otra tienda de Inditex en pleno centro de Córdoba y el despido de sus trabajadoras

Denuncian un nuevo cierre de otra tienda de Inditex en pleno centro de Córdoba y el despido de sus trabajadoras

La esperada Sala de las Artes de Fidiana podría ser una realidad el año que viene

La esperada Sala de las Artes de Fidiana podría ser una realidad el año que viene

Halotech Digital Services fabricará en Córdoba su nuevo dispositivo predictor para seguridad laboral

Tracking Pixel Contents