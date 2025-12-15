CSIF alerta del "muy preocupante deterioro" de la convivencia escolar en Córdoba y exige medidas urgentes

El sindicato CSIF ha alertado del "preocupante deterioro de la convivencia escolar y del impacto que esta situación está teniendo tanto en el profesorado como en la calidad educativa". Según los datos del sindicato, el 82 % de los docentes cordobeses considera que la autoridad del profesorado ha empeorado en los últimos tiempos.

Las cifras proceden de un estudio elaborado por el sector de Educación de CSIF, presentado hoy en rueda de prensa durante el balance sindical del curso 2025. La organización exige a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional medidas urgentes de protección y respaldo para los docentes, al considerar que la conflictividad se ha convertido en uno de los principales factores de desgaste profesional.

“El clima escolar se está deteriorando y no podemos normalizarlo. Necesitamos acciones urgentes, recursos y un blindaje real de la autoridad docente, algo que está en manos de la Administración”, ha subrayado el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón. Según el estudio, el 69,4 % del profesorado describe el ambiente de su centro con episodios frecuentes de conflictividad o directamente como conflictivo, destacando faltas de respeto del alumnado, conflictos con familias y casos de acoso entre iguales.

La organización denuncia también un grave déficit de reconocimiento institucional:

de los docentes afirma sentirse poco o nada reconocido socialmente. El 73 % asegura no sentirse respaldado por la Administración.

CSIF reclama más profesionales de orientación, especialistas en convivencia, refuerzo de plantillas, mayor apoyo jurídico y la aprobación definitiva del decreto que desarrolla la Ley de Autoridad del Profesorado, cuyo borrador “lleva más de un año paralizado” pese a haber pasado ya por Mesa Sectorial y por el Consejo Escolar de Andalucía.

Burocracia excesiva, ratios elevadas y sustituciones tardías

Otro de los problemas estructurales identificados por el profesorado es la sobrecarga burocrática:

la considera alta o desproporcionada. El 61 % califica la ratio de su grupo como alta o inasumible.

En cuanto a las sustituciones, el 64,6 % de los docentes afirma que se cubren de forma tardía. Pachón ha denunciado que en 2025 “deberían haberse realizado 70 convocatorias de interinidades, dos por semana, pero solo se hicieron 65, perdiéndose casi 2.500 plazas por criterios economicistas”.

Formación Profesional: más privatización y menos apoyo público

CSIF ha alertado de la falta de desarrollo normativo y la dificultad para encontrar empresas colaboradoras en la FP, lo que está favoreciendo a la oferta privada. Entre los cursos 2018/19 y 2024/25:

Los centros privados de FP han crecido en Córdoba un 87 % .

. La FP pública solo un 6 % .

. Los alumnos matriculados en FP privada han aumentado un 48 %, frente al 12 % en la pública.

El sindicato defiende “un modelo público fuerte y bien dotado que sea una verdadera vía de futuro para la juventud”.

Mejoras salariales y acuerdos sectoriales

Pachón ha destacado el acuerdo estatal que pone fin a la congelación salarial y prevé una subida del 11,4 % hasta 2028, que beneficiará a más de 10.000 docentes cordobeses y reforzará la calidad de MUFACE. Ha recordado también el Acuerdo de Mesa Sectorial firmado en julio, que incluye reducción de ratios, refuerzo de plantillas, medidas de desburocratización y mejoras en promoción profesional.

CSIF concluye que, aunque 2025 deja avances relevantes, sin convivencia segura, autoridad docente protegida, retribuciones dignas, sustituciones ágiles, menor burocracia, ratios asumibles y plantillas reforzadas, no habrá mejoras sostenibles en la educación pública.