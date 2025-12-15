La cordobesa Remedios Zafra y la compañía Barraca XXI animan a la lectura

La Consejería de Cultura y Deporte celebra este martes el Día de la Lectura con diversas propuestas para dejarse llevar por los libros. El acto central de la efeméride, que recuerda el histórico encuentro que dio origen a la llamada Generación del 27 un 16 de diciembre, contará con la última ganadora del Premio Nacional de Ensayo, la cordobesa Remedios Zafra, quien pronunciará un manifiesto sobre el poder transformador de la lectura en Sevilla.

Según la autora, «en cada momento de mi vida, he encontrado en la lectura compañía y sentido vital, y hablo de lecturas diversas desde cómics a novelas o ensayos». Asegura Zafra que «la lectura es valiosa como proceso y como en la vida, hay páginas que de forma inesperada nos punzan». También considera que «hay lecturas que nos salvan, poemas que nos agarran a la vida y de los que nace un sentido». Para la autora, en estos tiempos de polarización, «leer nos permite pasar de la sentencia’ tú eres’ al ‘yo creo’ y nos ayuda a conocer otros puntos de vista y a empatizar».

En Córdoba, la Biblioteca Grupo Cántico propone una actividad teatral para celebrar el Día de la Lectura, un Viaje poético hacia la Generación del 27. Será a las 19 horas de la mano del grupo La Barraca XXI, con un montaje basado en el viaje que realizaron en 1927 un joven grupo de poetas a Sevilla para celebrar el tricentenario de la muerte de Góngora. La actividad es gratuita y de entrada libre.