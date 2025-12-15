Cultura en Córdoba
La cordobesa Remedios Zafra y la compañía Barraca XXI animan a la lectura
La biblioteca Grupo Cántico acogerá la representación de un Viaje poética a la generación del 27
La Consejería de Cultura y Deporte celebra este martes el Día de la Lectura con diversas propuestas para dejarse llevar por los libros. El acto central de la efeméride, que recuerda el histórico encuentro que dio origen a la llamada Generación del 27 un 16 de diciembre, contará con la última ganadora del Premio Nacional de Ensayo, la cordobesa Remedios Zafra, quien pronunciará un manifiesto sobre el poder transformador de la lectura en Sevilla.
Según la autora, «en cada momento de mi vida, he encontrado en la lectura compañía y sentido vital, y hablo de lecturas diversas desde cómics a novelas o ensayos». Asegura Zafra que «la lectura es valiosa como proceso y como en la vida, hay páginas que de forma inesperada nos punzan». También considera que «hay lecturas que nos salvan, poemas que nos agarran a la vida y de los que nace un sentido». Para la autora, en estos tiempos de polarización, «leer nos permite pasar de la sentencia’ tú eres’ al ‘yo creo’ y nos ayuda a conocer otros puntos de vista y a empatizar».
En Córdoba, la Biblioteca Grupo Cántico propone una actividad teatral para celebrar el Día de la Lectura, un Viaje poético hacia la Generación del 27. Será a las 19 horas de la mano del grupo La Barraca XXI, con un montaje basado en el viaje que realizaron en 1927 un joven grupo de poetas a Sevilla para celebrar el tricentenario de la muerte de Góngora. La actividad es gratuita y de entrada libre.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba