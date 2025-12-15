Córdoba reconoce a Cristina Almeida, Paca Sauquillo y Manuela Carmena como Ciudadanas del Mundo

El salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, decorado con carteles de grandes referentes femeninos de la historia como Simone de Beauvoir, María Telo Núñez, Mariana Pineda, Clara Campoamor o María Zambrano, ha acogido este lunes la entrega de los cuartos reconocimientos Ciudadanas del Mundo, impulsados por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y la Organización de Mujeres Ciudadanas del Mundo.

Tres figuras clave en la defensa de la igualdad

En esta edición, los reconocimientos han recaído en Cristina Almeida, Paca Sauquillo y Manuela Carmena, tres mujeres con trayectorias clave en la defensa de los derechos laborales, la justicia social y la igualdad, especialmente durante los años más duros de la dictadura y la transición democrática.

El acto ha sido presentado por la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba, Sara Pinzi, quien ha trasladado las disculpas del rector por no poder asistir debido a un problema familiar de última hora. También han participado en la entrega de los reconocimientos la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, María Teresa Varón, que ha recordado la reciente renovación del Pacto contra la Violencia de Género, así como María Garzón Molina, en representación de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), entidad colaboradora del evento.

Sara Pinzi, María Teresa Varón, María Garzón Molina y Rafaela Pastor Ramírez presentando el acto / AJ González / COR

La presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, Rafaela Pastor Ramírez, ha subrayado el carácter plural del encuentro, que ha contado con la presencia de mujeres procedentes de asociaciones de toda España, entre ellas representantes del Club de las 25, así como de ciudades como Valencia, Santiago de Compostela y otros puntos del país, lo que ha reforzado el carácter estatal del acto y la importancia de tejer redes entre generaciones.

La situación de las mujeres y el derecho durante el franquismo

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la conferencia de Gloria Nielfa, pionera en la investigación sobre la historia de las mujeres y las relaciones de género en España, que ha intervenido de forma telemática. Durante cerca de media hora, ha abordado la situación de las mujeres y el derecho durante el franquismo y la transición, apoyándose en datos históricos, experiencias personales y en la trayectoria de las propias premiadas y de otras mujeres que lucharon por los derechos feministas en ese periodo.

Emocionantes intervenciones de las tres premiadas

Manuela Carmena no ha podido asistir por motivos personales, pero ha enviado un vídeo de agradecimiento en el que se ha mostrado emocionada por el reconocimiento. La abogada laboralista ha dado las gracias "por este reconocimiento que me hacéis", afirmando que "a veces me pregunto si realmente me lo merezco", y ha querido compartir el premio con las personas y compañeras que han acompañado su trayectoria profesional.

La intervención de Cristina Almeida ha sido uno de los momentos más emotivos del acto, recibiendo una prolongada ovación del público puesto en pie. Comprometida desde muy joven con los valores de igualdad y justicia, Almeida abrió su despacho en plena dictadura, asumiendo grandes riesgos personales y profesionales. "Me habéis hecho ciudadana del mundo entero, no de Córdoba, ni de Madrid ni de Badajoz, del mundo entero", ha comentado desatando también algunas risas. Además, ha querido destacar que los encuentros entre mujeres sirven "para hacernos mejores".

Cristina Almeida llegando a la cuarta edición del reconocimiento Ciudadanas del Mundo en la que se le ha entregado un premio / AJ González / COR

Por su parte, Paca Sauquillo, fundadora de uno de los primeros despachos laboralistas de Madrid y defensora de personas represaliadas por el régimen franquista, ha recordado que "tuvimos que luchar no solo contra la dictadura, sino también contra el machismo", poniendo en valor el apoyo mutuo entre compañeras y el trabajo colectivo. También ha recibido una ovación en pie de todas las personas que se encontraban en el acto.

Paca Sauquillo llegando a la cuarta edición del reconocimiento Ciudadanas del Mundo en la que se le ha entregado un premio / AJ González / COR

Finalmente, la tarde se ha cerrado con la actuación de Lourdes Pastor, acompañada a la guitarra por Ángel Dobaño Coronas, poniendo el broche final a una jornada marcada por la memoria, el compromiso feminista y el reconocimiento a una generación de mujeres que ha abierto camino para las siguientes.