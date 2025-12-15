Esta fue la última vez que Córdoba cantó el Gordo de la Lotería de Navidad: “Este año nos toca”

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad llega, un año más, cargado de expectativas, ilusión y ensoñaciones sobre qué pasará si alguno de los décimos que los cordobeses guardan en sus carteras, o en un sobre guardado en un cajón, es el número del Gordo y sus 400.000 euros al décimo.

En los días previos, y especialmente el 22 de diciembre, es el momento de recurrir a las supersticiones, amuletos y otras prácticas para atraer a la buena suerte y que este año el primer premio de la Lotería de Navidad vuelva a Córdoba. Y es que la suerte ha sido esquiva con la provincia a lo largo de los 213 años de historia del sorteo, y no ha sonreído en muchas ocasiones a los cordobeses, que asisten a un nuevo sorteo con el deseo de que este año "ya toca".

Décimos de Lotería de Navidad. / Córdoba

¿Cuántas veces ha tocado el primer premio en Córdoba?

Lo dicho. Córdoba no es la provincia de España que más suerte ha tenido en el sorteo más esperado del año. Concretamente, en Córdoba, el primer premio ha tocado 9 veces en los más de 200 años de historia del sorteo. Muy lejos de las 90 veces que ha caído en Madrid, las 57 de Barcelona o de las provincias andaluzas más agraciadas: Sevilla (17), Cádiz (16) y Málaga (15), según las estadísticas.

Cómo se portó la Lotería de Navidad en 2024

El año pasado tampoco hubo suerte y el primer premio no apareció por la capital, aunque sí hubo premios, concretamente 1,8 millones, a través del tercer premio, de uno de los dos cuartos premios y de dos quintos.

El número 11840 ha resultado agraciado con el tercer premio (50.000 al décimo) se vendió en Cabra, Lucena y Castro del Río. La suerte regó con más de un millón de euros a estas localidades cordobesas. En concreto, 500.000 euros de una serie vendida en Cabra, la misma cantidad en Lucena, y 50.000 de un décimo en Castro.

El número 77768, agraciado con el primero de los cuartos premios, dotado con 20.000 euros al décimo, fue vendido en Hornachuelos, Moriles, Fuente Palmera, Cabra, La Carlota y El Viso, donde se han repartido 120.000 euros, un décimo por localidad.

El número 60.622 reparte 600.000 euros en la capital / A.J. GONZÁLEZ

El último quinto premio de la Lotería de Navidad, el 60622, dejó 600.000 euros en la Judería de Córdoba, donde se han vendido diez series, un total de cien décimos. En concreto, en la Administración de Loterías nº 35, ubicada en la calle Manríquez, 1. En la capital cordobesa también se vendieron cinco décimos del tercero de los quintos premios de este sorteo del Gordo de 2024, correspondiente al número 74778, en el centro y en el barrio del Guadalquivir.

Esta fue la última vez que tocó el Gordo

Volviendo al primer premio, se da la circunstancia, además, de que no solo la suerte pasa de largo, sino que cuando llega lo hace de forma testimonial con unos cuantos décimos muy repartidos. Fue el caso de 2023, la última vez que se cantó el Gordo en la provincia, con cinco décimos del 88.008, consignados en la barriada de Villarrubia, además de en Puente Genil, Hinojosa del Duque, Iznájar y Fernán Núñez. Cada uno con un premio de 400.000 euros al décimo, dejando un total de dos millones de euros en la provincia.

Antes de eso, el 2022 fue uno de los años más negros para el sorteo en la provincia, que no vio ni uno de los premios importantes. El anterior Gordo cantado en provincia fue en 2021, aunque solo de pasada y por un décimo viajero, por lo que no sirve para la estadística. El Gordo más remolón de los últimos sorteos se dejó caer en Córdoba en 2020 con un boleto sellado en la avenida de Jesús Rescatado. Junto a él, varios quintos, el tercero, un cuarto regaron la provincia con unos 936.000 euros concentrados en solo 18 décimos de lotería.

Si buscamos algo más que este solitario décimo, toca remontarse a 2018, cuando un primer premio muy repartido en todo el país dejó 2,8 millones en la capital, La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil.