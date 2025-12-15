Esto es lo que gastan los cordobeses en Lotería de Navidad: “A más inversión, más ilusión”

A pocos días de que se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y las voces de los niños de San Ildefonso entonen las cifras mágicas que consignan el premio Gordo, muchos apuran en la compra de décimos y participaciones con el deseo de que este año les toque un pellizco de la lluvia de 2.772 millones de premios que repartirá el sorteo de este año, 70 millones más que el año pasado.

La cuantía de los premios es la misma de ediciones anteriores, con el Gordo y sus 400.000 euros al décimo como el número más ansiado por todos. A este le sigue el segundo premio, con 125.000 euros por décimo; el 3º premio, con 50.000 euros al décimo; dos cuartos premios, con 20.000 euros al décimo; y ocho quintos premios, con 6.000 euros al décimo.

Décimos de Lotería de Navidad. / Córdoba

A la espera de saber qué suerte deparará la Lotería de Navidad a Córdoba y los cordobeses, una buena referencia para valorar las expectativas creadas por el sorteo es el gasto en décimos en la provincia y su comparación respecto al 2024. ¿Buscarán más o menos la suerte? Esta es la cantidad que se dejarán los cordobeses en Lotería de Navidad en 2024.

¿Sube o baja el gasto en Lotería de Navidad?

Según los datos recogidos por Loterías y Apuestas del Estado, cada español se dejará de media 76,08 euros en el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre. Esto supone un desembolso de 2,24 euros más que los mismos datos de 2024, manteniendo la evolución de años anteriores. Los datos son extraídos de la consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), por tanto, son una estimación, ya que el dato definitivo será una vez la empresa pública reciba las devoluciones de los décimos no vendidos en la campaña.

La comunidad autónoma que más se dejará será Castilla-León, con una media de 121,28, es decir, 45 euros más que la media nacional. Le sigue Asturias (119,67 euros) y La Rioja (113,96 euros). En el otro extremo se sitúan las ciudades autónomas, con Melilla con 17,32 euros de media y Ceuta 19,20. Por comunidades autónomas, Baleares será la que menos dinero jugará el 22 de diciembre, con 42,94 euros.

Por su parte, los andaluces se dejarán 64,05 euros, es decir, un 15,8% menos que la media nacional. No obstante, este dato sube respecto al año anterior, cuando desembolsaron 61,01 euros por habitante. Este es el gasto por región:

Castilla y León: 121,28 euros

121,28 euros Asturias : 119,67 euros

: 119,67 euros La Rioja : 113,96 euros

: 113,96 euros Aragón : 102,15 euros

: 102,15 euros Cantabria : 101,98 euros

: 101,98 euros País Vasco : 87,43 euros

: 87,43 euros Castilla-La Mancha : 86,47 euros

: 86,47 euros Comunidad de Madrid : 85,19 euros

: 85,19 euros Comunidad Valenciana : 85,17 euros

: 85,17 euros Galicia : 83,29 euros

: 83,29 euros Murcia : 73,24 euros

: 73,24 euros Extremadura : 70,61 euros

: 70,61 euros Andalucía : 64,05 euros

: 64,05 euros Navarra : 58,62 euros

: 58,62 euros Cataluña : 57,06 euros

: 57,06 euros Canarias : 47,24 euros

: 47,24 euros Baleares : 42,94 euros

: 42,94 euros Ceuta : 19,20 euros

: 19,20 euros Melilla: 17,32 euros

Este es el gasto de Córdoba en Lotería de Navidad

En cuanto a la provincia de Córdoba, los cordobeses se dejarán este año, 68,84 euros de media en el sorteo, frente a los 65,40 de 2024. Este dato lo sitúa por encima de la media andaluza, pero por debajo de la nacional.

Córdoba es la cuarta provincia de Andalucía en gasto en Lotería de Navidad. A la cabeza se encuentra en este caso Jaén, con 82,34 euros por persona; seguida de Granada (77,93 euros) y Almería (77,57 euros). En los cuatro últimos puestos se sitúan Málaga (60,29 euros), Sevilla (59,21 euros), Cádiz (55,20 euros) y Huelva (43,24).