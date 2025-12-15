Este es el lugar de Córdoba con mayor venta de Lotería de Navidad: ¿tocará el Gordo?

¿Tocará este año el Gordo en Córdoba? La provincia se conjura para que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad deje, al menos, un pellizco del primer premio, y a ser posible de forma íntegra. Si tocara, sería la décima vez en la historia del sorteo, que este año cumple 214 ediciones. Es cuestión de suerte, claro, pero por ilusión no será.

Hasta ahora, puede decirse que Córdoba no ha sido de las más afortunadas en los premios de la Lotería de Navidad. El Gordo, que actualmente concede 400.000 euros al décimo, solo ha sido visto por la provincia en nueve ocasiones, y en ninguno de los casos ha sido de forma íntegra. Y respecto al resto de los premios, solo destaca el Segundo Premio que cayó en 1992 y que fue vendido íntegramente en participaciones del supermercado Deza.

A la espera de lo que dictarán los bombos del Teatro Real, a la hora de hacer cábalas, uno de los factores a tener en cuenta son los puntos de la provincia donde más se juega Lotería de Navidad, dado que las probabilidades de cantar el Gordo aumentan conforme más décimos se venden, y por otro el gasto en Lotería de Navidad en Córdoba: ¿está la provincia entre las que más gasta o entre las que menos? Ambos aspectos, combinados, marcan la estadística de la provincia de cara al 22 de diciembre.

Uno de los bombos antes del comienzo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

¿Cuánto gastan los cordobeses en Lotería de Navidad?

Según los datos recogidos por Loterías y Apuestas del Estado, los cordobeses se dejarán este año, 68,84 euros de media en el sorteo, frente a los 65,40 de 2024. Este dato lo sitúa por encima de la media andaluza (64,05 euros), pero por debajo de la nacional (76,08 euros).

Córdoba es la cuarta provincia de Andalucía en gasto en Lotería de Navidad. A la cabeza se encuentra en este caso Jaén, con 82,34 euros por persona; seguida de Granada (77,93 euros) y Almería (77,57 euros). En los cuatro últimos puestos se sitúan Málaga (60,29 euros), Sevilla (59,21 euros), Cádiz (55,20 euros) y Huelva (43,24).

Un lotero coloca décimos de Lotería de Navidad. / A.J. GONZÁLEZ

Los puntos que venden más Lotería en Córdoba

Participaciones de asociaciones y colectivos aparte, en la provincia hay un total de 194 puntos de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado. De ellas, 68 son administraciones dedicadas exclusivamente a la venta de boletos y 126 son puntos mixtos, es decir, que tienen otra actividad (estancos, bares, etcétera).

De ellas hay cuatro que concentran la mayor venta de Lotería de Navidad en Córdoba:

La número 19 de Ángel de Saavedra, en Córdoba

La número 4 de El Gato Negro, en Córdoba

La número 1 de Pozoblanco

La número 1 de Puente Genil

Históricamente, las dos primeras, situadas en la capital, son las que más Lotería de Navidad venden en la provincia, y figuran asimismo entre las que mayor cuantía de premios han repartido.

No obstante, no son las más afortunadas de la provincia si se atiende a la importancia de los premios consignados.

El eje mágico de Córdoba en la Lotería de Navidad

Así, los grandes premios del sorteo de la Lotería de Navidad, cuyo Gordo ha caído en la provincia hasta en nueve ocasiones, han sido vendidos en el eje Avenida Barcelona-Viñuela-Jesús Rescatado.

El primer premio sonado en la zona fue el Segundo Premio vendido íntegramente por supermercados Deza en su establecimiento de Jesús Rescatado en 1992. Un premio muy repartido entre las familias de La Viñuela y el Sector Sur donde se repartieron 105 series del número en participaciones de 500 pesetas (3 euros) sin recargo, que se tradujeron en 2.400.000 pesetas por papeleta (14.000 euros).

Celebración del Gordo de 2019 en el estanco de la avenida de Barcelona, en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

A esta lluvia de millones se sumaron dos premios Gordos. El primero, en 2018, en la avenida Barcelona, un décimo sellado en su estanco que ese día dio además dos terceros premios. Dos años después, en 2020, volvió el Gordo a la capital con otro décimo sellado en el estanco de la avenida Jesús Rescatado.