Hacemos Córdoba exige medidas ante la pérdida de financiación para la memoria democrática

El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al pleno de mañana una pregunta al alcalde para que dé explicaciones "claras y detalladas" sobre la devolución de 275.000 euros de fondos estatales destinados al Convenio de Exhumaciones, un hecho que, a juicio del grupo municipal, "pone en evidencia una gestión deficiente del Ayuntamiento de Córdoba con la memoria democrática y con las víctimas de las fosas comunes".

Desde Hacemos Córdoba señalan que “no se puede hablar de compromiso con la memoria histórica mientras se devuelven fondos públicos por incapacidad para gestionarlos”. Según explican, la partida concedida por el Gobierno para obras y actividades complementarias del convenio no fue ejecutada ni justificada dentro del plazo legal debido a “retrasos en las licitaciones y a una grave descoordinación administrativa”.

“El resultado de esta mala gestión es demoledor: se pierden recursos esenciales y se vuelve a fallar a las familias que llevan décadas esperando verdad, justicia y reparación”, han afirmado desde el grupo municipal, que considera especialmente “grave” que el Ayuntamiento haya tenido que devolver una cantidad tan relevante de dinero público.

Exhumaciones en el cementerio de La Salud de Córdoba / CÓRDOBA

Una "absoluta falta de planificación"

Hacemos Córdoba denuncia que esta situación refleja una “absoluta falta de planificación y una incapacidad manifiesta” para cumplir los plazos administrativos, además de una profunda contradicción entre las declaraciones públicas del alcalde y los hechos. “Las palabras no exhuman fosas ni reparan a las víctimas; lo hacen los hechos y una gestión responsable, y este gobierno municipal ha demostrado no estar a la altura”, han añadido.

El grupo municipal advierte también del perjuicio directo que esta devolución supone para las víctimas y sus familiares, ya que limita actividades complementarias, la asistencia directa y el trabajo de preservación de la memoria democrática. “Se está generando una enorme desconfianza hacia la administración local, porque se demuestra que no es capaz de dar respuesta a quienes siguen buscando a sus familiares”, han señalado.

Asimismo, Hacemos Córdoba alerta del riesgo de que esta mala gestión comprometa futuras subvenciones estatales o autonómicas. “Si no se corrige de manera inmediata, el Ayuntamiento puede volver a perder fondos y poner en riesgo el cumplimiento de los convenios de exhumaciones”, han advertido.

Qué medidas se llevarán a cabo

Por todo ello, el grupo municipal preguntará al alcalde “qué medidas inmediatas y efectivas va a implementar para garantizar que en futuros convenios se cumplan íntegramente todas las obligaciones, incluidas las exhumaciones, las obras y las actividades complementarias”. También exigirá explicaciones sobre cómo va a garantizar que no se vuelvan a perder fondos públicos, mediante una planificación adecuada, una mejor coordinación administrativa y un control riguroso de los plazos y justificaciones.

Finalmente, Hacemos Córdoba reclamará que el gobierno municipal explique qué acciones concretas va a adoptar para restaurar la credibilidad y la confianza de las víctimas, de sus familiares y de la ciudadanía, frente a la evidente contradicción entre sus reiteradas declaraciones de compromiso con la memoria histórica y una gestión que ha demostrado ser ineficaz. “La memoria democrática no puede gestionarse a base de titulares, sino con responsabilidad, respeto y eficacia”, han concluido.