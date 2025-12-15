Córdoba se convierte en punto de encuentro del talento femenino en ciencia y tecnología con los primeros premios Talent Woman Andalucía

Córdoba ha sido el punto de encuentro del talento femenino andaluz en ciencia y tecnología con la celebración de los primeros Premios Talent Woman Andalucía, unos galardones que han reconocido la trayectoria de siete mujeres y una asociación referentes en ámbitos clave como la investigación científica, la salud pública, la agroindustria, las tecnologías emergentes o el emprendimiento Steam.

El acto, celebrado en el Centro Cultural José Luis García-Palacios, ha puesto el foco en la importancia de crear referentes visibles y cercanos para las nuevas generaciones, un mensaje compartido por todas las premiadas. "Una mujer no avanza sola, abre camino", ha resumido una de ellas, marcando el tono de una ceremonia llena de emoción, compromiso y reivindicación de la igualdad real.

Mujeres referentes para las próximas generaciones

En la categoría de Ciencia Marina y Tecnologías Ambientales, la catedrática de la Universidad de Cádiz Carmen Garrido Pérez ha recibido el premio como "un verdadero honor" y lo ha definido como "un reconocimiento colectivo". Ha agradecido el apoyo de sus compañeras y ha destacado que "la ciencia se construye con la mirada, el talento y la voz de todas".

La ingeniera informática y docente Marta López Martos, premiada en Ingeniería, educación tecnológica y vocaciones Steam, ha afirmado sentirse acompañada por "una marea de mujeres poderosas" y ha resaltado la importancia de inspirar a niñas y jóvenes para que se atrevan a explorar las carreras tecnológicas aún muy dominadas por hombres.

El galardón a Tecnologías emergentes para la inclusión y el bienestar ha sido para María Jesús Garrido Sánchez, impulsora de un proyecto de realidad virtual orientado a mejorar la calidad de vida de niños con autismo, TDAH y otras necesidades especiales. Ha dedicado el premio a ellos y a sus familias, destacando su lema "creemos en la neurodiversidad y creamos para avanzar".

En el ámbito de la Microbiología y los retos de salud global, la catedrática de la Universidad de Jaén Hikmate Abriouel Hayani ha subrayado que "la ciencia no tiene género" y ha lanzado un mensaje inspirador a las nuevas generaciones, "tenemos la responsabilidad de usar nuestra voz y nuestra luz para cambiar el camino y modificar lo que parece inamovible".

Por su parte, María José Sánchez Pérez, premiada en Salud pública, epidemiología e investigación clínica, ha destacado la relevancia de una investigación "rigurosa, independiente, colaborativa y comprometida con el bien común", mostrando cómo la ciencia impacta directamente en la mejora de los sistemas sanitarios.

El premio en Agroindustria, calidad alimentaria y territorio ha recaído en Brígida Jiménez Herrera, directora del Centro Ifapa de Cabra, un referente en el ámbito del olivar y el aceite de oliva, que ha impulsado la transferencia de conocimiento al sector y la sostenibilidad del medio rural. Ha señalado que "el conocimiento compartido es la base para un futuro más justo y sostenible" y ha hablado orgullosa de su trabajo y de abrirse paso en un mundo lleno de hombres.

En la categoría de Innovación digital en industria creativa, han sido distinguidas Raquel Pérez y Mariana Flink, cofundadoras de Onversed, por su apuesta por la digitalización de procesos en moda y retail, destacando que "la innovación tecnológica nos permite ser más eficientes y creativas al mismo tiempo".

La importancia de financiar iniciativas lideradas por mujeres

Finalmente, en Impulso al emprendimiento femenino Steam, ha sido reconocida la asociación Wa4steam, formada por mujeres centradas en apoyar e invertir en proyectos tecnológicos liderados por mujeres. La entidad ha enfatizado la importancia de acompañar, financiar y visibilizar iniciativas lideradas por mujeres, actuando como palanca para fortalecer un ecosistema emprendedor más inclusivo.

Siguen faltando mujeres en la ciencia y puestos de liderazgo

Durante el acto, se ha recordado que el 61% del alumnado matriculado en Andalucía en los últimos años son mujeres, pero que aun así, los campos científicos siguen estando faltos de más de ellas. Un dato que refuerza la necesidad de despertar vocaciones científicas desde edades tempranas y garantizar que ese talento llegue también a puestos de liderazgo.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha cerrado la ceremonia, apelando a la responsabilidad colectiva para avanzar hacia una igualdad efectiva , "toda la sociedad debe implicarse para que el talento femenino tenga las mismas oportunidades y reconocimiento".

Los I Premios Talent Woman Andalucía nacen así con la vocación de consolidarse como un espacio de visibilización, inspiración y transformación, donde el talento femenino no solo se reconoce, sino que marca el camino hacia el futuro.