De la vaguada atlántica a una nueva dana: la Aemet dibuja lluvias en Córdoba para estos días

Córdoba se mantiene abonada a las lluvias esta semana con la previsión de nuevas precipitaciones en las próximas jornadas fruto de la presencia de una vaguada atlántica que dejará chubascos ya en la tarde del lunes a la que seguirá una nueva depresión en altura, una dana que dejarán precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta con especial incidencia el martes.

Así, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta para este lunes que una nueva vaguada atlántica que dejará durante la segunda mitad del día chubascos a zonas de la mitad occidental de Andalucía, que podría dejar alguna tormenta local, e irá acompañada de un descenso de las temperaturas máximas. En la capital, los chubascos harán acto de presencia a partir de media mañana, siendo más contundentes a partir de las 18.00 horas, con un 100% de probabilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados.

El día más lluvioso en Córdoba

El martes 16 de diciembre será el día con más lluvia de toda la semana como consecuencia de una nueva depresión en altura centrada sobre Andalucía, con chubascos en amplias zonas y alguna tormenta ocasional. Las precipitaciones se dejarán sentir especialmente en la madrugada y a primera hora de la mañana, remitiendo a partir de mediodía y despejándose desde las 18.00 horas. Las temperaturas estarán entre los 8 y 15 grados.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Tras dos jornadas de lluvia, habrá un respiro el miércoles y el jueves, con cielos poco nubosos y sin riesgo de precipitaciones. Mientras que los termómetros se mantendrán en valores similares.

El tiempo el fin de semana

De cara a los días de descanso, la Aemet espera el regreso de la lluvia con chubascos repartidos entre el viernes, sábado y domingo. La jornada más inestable será la del viernes, con cielos muy cubiertos con lluvia y un 80% de probabilidad de precipitaciones. Este será, además, el día más frío de la semana, con mínima de 4 grados y máxima de 14º.

El sábado se espera lluvia escasa, con un 55% de probabilidad de precipitaciones, y una horquilla de temperaturas entre los 6 y 17 grados. Mientras que el domingo, aumentan los chubascos, con cota de nieve en 1.300 metros, y temperaturas sin cambios.