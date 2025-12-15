Controles de alcohol y drogas y vigilancia para eventos multitudinarios: el plan de seguridad para la Navidad en Córdoba

La sede de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido este lunes la junta local de seguridad para abordar el plan de seguridad y tráfico de la Navidad 2025-2026. Cerca de 900 agentes de los distintos cuerpos se afanarán estas semanas para que las fiestas navideñas transcurran con normalidad y en un ambiente de convivencia, según han explicado al acabar la reunión tanto la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, como el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

La subdelegada, que ha explicado que el plan se extenderá hasta el 6 de enero, ha detallado que por parte del Cuerpo Nacional de Policía se desplegará a 250 agentes dentro del Plan Comercio Seguro, a los que se sumarán 60 policías más para los días en los que se esperan más concentraciones de personas, es decir, 24 y 31 de diciembre y el 6 de enero. Según ha detallado López, la Policía Nacional desplegará a varias de sus unidades, como la Judicial, la UPR y también medios aéreos.

Por parte de la Guardia Civil se dispondrá de 150 agentes que trabajarán por la seguridad en toda la provincia y en las barriadas periféricas de la ciudad, en unas fechas en las que aumentan considerablemente los desplazamientos por carretera.

Junta local de seguridad celebrada con motivo de la Navidad 2025-2026 en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Controles de alcohol y drogas en Navidad en Córdoba

Precisamente, para garantizar la seguridad vial, se volverán a reforzar una Navidad más los controles de alcohol y drogas a conductores. En cuanto a los que realizará la Guardia Civil, serán más de 1.000 y se concentraran, ha dicho la subdelegada, principalmente, en las carreteras A-4 y A-45.

Trabajarán los 400 agentes de la Policía Local

Por su parte, el alcalde ha detallado el dispositivo que llevará a cabo la Policía Local, cuya plantilla al completo, unos 400 agentes, participarán por turnos en este plan especial navideño. Como ha recordado el alcalde, habrá planes especiales para eventos concretos, como pueden ser la fiesta de Fin de Año en la plaza de las Tendillas o la Cabalgata de los Reyes Magos.

Imagen de archivo de un control de alcohol de la Policía Local en Córdoba. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Dentro de los turnos que realizarán los agentes, habrá refuerzo especial para los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre y para el 5 de enero, día de la Cabalgata. Esos refuerzos, ha concretado el alcalde, serán de 100, 60 o 30 agentes, dependiendo del evento.

Gran parte del plan se centrará, ha reconocido Bellido, en la zona centro y en el casco histórico, por ser los barrios que mayor cantidad de personas acumulan en estas fechas. En cualquier caso, el regidor ha pedido que se vele por la convivencia y ha deseado que las Navidades transcurran en total ambiente de normalidad, como en años anteriores.