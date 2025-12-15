Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CiberestafasCompraventa de viviendasEncuesta AndalucíaEl tiempoRegreso BRI XAceiteFotografía de bodaCorduba Colonia PatriciaPerros de asistencia
instagramlinkedin

Tráfico

Controles de alcohol y drogas y vigilancia para eventos multitudinarios: el plan de seguridad para la Navidad en Córdoba

Cerca de 900 agentes de la Policía Local, la Nacional y la Guardia Civil velarán para que las fiestas transcurran con total normalidad

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local en el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde.

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local en el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La sede de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido este lunes la junta local de seguridad para abordar el plan de seguridad y tráfico de la Navidad 2025-2026. Cerca de 900 agentes de los distintos cuerpos se afanarán estas semanas para que las fiestas navideñas transcurran con normalidad y en un ambiente de convivencia, según han explicado al acabar la reunión tanto la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, como el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

La subdelegada, que ha explicado que el plan se extenderá hasta el 6 de enero, ha detallado que por parte del Cuerpo Nacional de Policía se desplegará a 250 agentes dentro del Plan Comercio Seguro, a los que se sumarán 60 policías más para los días en los que se esperan más concentraciones de personas, es decir, 24 y 31 de diciembre y el 6 de enero. Según ha detallado López, la Policía Nacional desplegará a varias de sus unidades, como la Judicial, la UPR y también medios aéreos.

Por parte de la Guardia Civil se dispondrá de 150 agentes que trabajarán por la seguridad en toda la provincia y en las barriadas periféricas de la ciudad, en unas fechas en las que aumentan considerablemente los desplazamientos por carretera.

A.J.González Córdoba Junta Local de Seguridad de Córdoba con motivo de las fiestas de Navidad

Junta local de seguridad celebrada con motivo de la Navidad 2025-2026 en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Controles de alcohol y drogas en Navidad en Córdoba

Precisamente, para garantizar la seguridad vial, se volverán a reforzar una Navidad más los controles de alcohol y drogas a conductores. En cuanto a los que realizará la Guardia Civil, serán más de 1.000 y se concentraran, ha dicho la subdelegada, principalmente, en las carreteras A-4 y A-45.

Trabajarán los 400 agentes de la Policía Local

Por su parte, el alcalde ha detallado el dispositivo que llevará a cabo la Policía Local, cuya plantilla al completo, unos 400 agentes, participarán por turnos en este plan especial navideño. Como ha recordado el alcalde, habrá planes especiales para eventos concretos, como pueden ser la fiesta de Fin de Año en la plaza de las Tendillas o la Cabalgata de los Reyes Magos.

Óscar Barrionuevo Córdoba Control de alcoholemia y drogas alcohol de la policía local durante las fiestas navideñas

Imagen de archivo de un control de alcohol de la Policía Local en Córdoba. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Dentro de los turnos que realizarán los agentes, habrá refuerzo especial para los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre y para el 5 de enero, día de la Cabalgata. Esos refuerzos, ha concretado el alcalde, serán de 100, 60 o 30 agentes, dependiendo del evento.

Noticias relacionadas y más

Gran parte del plan se centrará, ha reconocido Bellido, en la zona centro y en el casco histórico, por ser los barrios que mayor cantidad de personas acumulan en estas fechas. En cualquier caso, el regidor ha pedido que se vele por la convivencia y ha deseado que las Navidades transcurran en total ambiente de normalidad, como en años anteriores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

Esto es lo que gastan los cordobeses en Lotería de Navidad: “A más inversión, más ilusión”

Esto es lo que gastan los cordobeses en Lotería de Navidad: “A más inversión, más ilusión”

La construcción de apartamentos turísticos no para en Córdoba: Urbanismo dará licencia a otros dos proyectos

La construcción de apartamentos turísticos no para en Córdoba: Urbanismo dará licencia a otros dos proyectos

La Agrupación de Cofradías de Córdoba lleva a votación la reforma de sus estatutos

La Agrupación de Cofradías de Córdoba lleva a votación la reforma de sus estatutos

Controles de alcohol y drogas y vigilancia en eventos multitudinarios: el plan de seguridad para la Navidad en Córdoba

Controles de alcohol y drogas y vigilancia en eventos multitudinarios: el plan de seguridad para la Navidad en Córdoba

Estos son los pueblos de Córdoba donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

Estos son los pueblos de Córdoba donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

De la vaguada atlántica a una nueva dana: la Aemet dibuja lluvias en Córdoba para estos días

De la vaguada atlántica a una nueva dana: la Aemet dibuja lluvias en Córdoba para estos días

La compraventa de vivienda en Córdoba sigue al alza y copada por el mercado de segunda mano

La compraventa de vivienda en Córdoba sigue al alza y copada por el mercado de segunda mano

La Aemet avisa: una nueva vaguada atlántica trae un importante cambio en el tiempo en Córdoba

La Aemet avisa: una nueva vaguada atlántica trae un importante cambio en el tiempo en Córdoba
Tracking Pixel Contents