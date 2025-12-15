La construcción de apartamentos turísticos no para en Córdoba: Urbanismo dará licencia a otros dos proyectos

El goteo constante de licencias para nuevos bloques de apartamentos turísticos no para en Córdoba. El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba anuncia estos días dos nuevos proyectos para este tipo de alojamiento, que se caracteriza por ocupar edificios enteros, a diferencia de las viviendas de uso turístico (VUT), que suelen ser de particulares y ubicarse en bloques residenciales (y que están prohibidas en el centro, el casco y el Distro Sur).

En cuanto a los dos nuevos proyectos que se van a autorizar, uno se va a ubicar en el barrio de Ciudad Jardín. Según aparece en el tablón de anuncios municipal, la empresa MPG Marketing For Gym ha solicitado la calificación ambiental (paso previo a la licencia) para abrir un bloque de apartamentos turísticos en la calle Albéniz, en Ciudad Jardín. En concreto, se ubicará en el número 14 de la citada calle.

El otro proyecto se ubicará en el casco histórico, en concreto, muy cerca de la plaza de la Corredra. La empresa Cyrmar Inversiones ha pedido calificación ambiental también, en este caso, para reformar un edificio de la plaza de las Cañas. Aquí pretende construir cinco apartamentos turísticos.