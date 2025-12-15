Instituto Nacional de Estadística
La compraventa de vivienda en Córdoba sigue al alza y copada por el mercado de segunda mano
Entre enero y octubre, se realizaron 9.296 operaciones, el 79% de vivienda usada, con apenas un 12% de VPO
La provincia de Córdoba registró entre enero y octubre un total de 9.296 operaciones de compraventa de vivienda, que son casi un 15% más que las 8.102 registradas durante el mismo periodo del año pasado. La estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra el buen momento que vive el mercado inmobiliario cordobés respecto a compraventa de vivienda, ya que hasta octubre se ha alcanzado casi la misma cifra de operaciones que en todo 2024, cuando se realizaron 9.468 transacciones de este tipo.
Como viene ocurriendo en los últimos años, el mercado de la venta de vivienda vuelve a estar centrado en la segunda mano. En los diez primeros meses del año, del total de compraventas, el 79% fueron de viviendas usadas, un 16,3% más que el año pasado, pasando de 6.316 a 7.349 en 2025.
La vivienda nueva crece de forma más moderada
La vivienda nueva también crece, aunque de forma más moderada, un 9%. Los datos del INE muestran que de enero a octubre de este año se vendieron 1.947 viviendas nuevas frente a las 1.786 del mismo periodo de 2024.
La compraventa de vivienda protegida es totalmente residual. En cuanto al régimen de comercialización, la vivienda de régimen libre gana por goleada. De las casi 10.000 viviendas implicadas en operaciones de compraventa, más de 8.000 eran de régimen libre frente a 1.130 protegidas, lo que representa solo un 12,1% del total. No obstante, la cifra crece ligaremente respecto al mismo periodo de 2024, cuando se vendieron 855 viviendas protegidas frente a 7.247 libres.
