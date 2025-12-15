El Colegio Virgen del Carmen de Córdoba celebra el Año Jubilar de San Juan de la Cruz con un acto comunitario

El patio del Colegio Virgen del Carmen de Córdoba se ha convertido esta mañana en el punto de encuentro de toda la comunidad educativa para conmemorar el Año Jubilar de San Juan de la Cruz. Los más de 1.000 alumnos que forman parte del centro, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, han participado en un acto colectivo basado en la convivencia, la participación y el simbolismo. Una jornada que el centro ha definido como "una fiesta importante y un día para disfrutar todos juntos".

A las once en punto, como estaba estipulado, ha dado comienzo el acto, que ha girado en torno a un altar colocado en el centro del patio del colegio. Ha sido un acto presidido por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, contando con la intervención del director del centro, el padre José Molina, y de distintos representantes de la Iglesia.

La comunidad educativa del Virgen del Carmen celebra a San Juan de la Cruz / A.J. González

El alumnado ha sido protagonista del acto

El inicio del acto ha estado protagonizado por los alumnos más pequeños del colegio. Un grupo de niños y niñas de los primeros años de Educación Infantil ha salido desde una de las esquinas del patio, ondeando banderas y cantando, marcando así el arranque de una mañana marcada por un carácter festivo y participativo.

A lo largo del acto, alumnos de distintas etapas educativas han ido subiendo al escenario para intervenir con lecturas y mensajes preparados en clase junto a sus profesores y profesoras. Estas intervenciones han permitido que niños y jóvenes de diferentes edades tomaran la palabra, mostrando el trabajo previo realizado en el aula y dando dinamismo al desarrollo de la jornada. También el profesorado ha participado con distintas lecturas.

La comunidad educativa del Virgen del Carmen celebra a San Juan de la Cruz / A.J. González

Las canciones también han tenido un papel destacado en la celebración. Un grupo de alumnas, acompañadas por guitarras, ha aportado el toque musical a la mañana, acompañando los distintos momentos del acto y creando un ambiente cercano y alegre. Cantaban canciones que, además, la mayoría del alumnado y profesorado se sabían, por lo que enseguida se unían a acompañarlas.

En cuanto a los momentos favoritos del alumnado en esta celebración, uno de los que más destacaban era la presencia del obispo, que no solo ha presidido el acto, sino que desde primeras horas de la mañana ha recorrido distintas clases del centro, incluidas las de Educación Infantil y Educación Especial, compartiendo tiempo con alumnos y docentes.

La comunidad educativa del Virgen del Carmen celebra a San Juan de la Cruz / A.J. González

"Organización intensa, pero muy satisfactoria"

El director del centro, el padre José Molina, ha destacado el trabajo organizativo que ha supuesto la jornada y ha señalado que "ha sido una organización intensa, pero muy satisfactoria", subrayando además la importancia de esta celebración para el colegio y el clima cercano que se ha vivido durante todo el acto así como en la preparación previa del mismo entre toda la comunidad educativa, "que al final es lo importante y para lo que se hacen estas cosas".

Con esta actividad, el Colegio Virgen del Carmen ha puesto en valor la participación de todo su alumnado y refuerza el sentimiento de comunidad en una jornada que ha quedado marcada por la convivencia, el refuerzo de valores y el trabajo conjunto.