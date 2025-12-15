La Agrupación de Cofradías de Córdoba saca adelante los nuevos estatutos

La Agrupación de Cofradías ha aprobado este lunes sus nuevos estatutos. La asamblea extraordinaria de hermanos mayores de las cofradías cordobesas ha sacado adelante la propuesta con 39 votos a favor, 7 en contra, dos nulos y dos en blanco.

Como se ha ido informando durante los últimos meses, con estos nuevos estatutos la Agrupación de Cofradías se endurecen las normas para entrar en la carrera oficial de la Semana Santa a la vez que facilitan los requisitos para formar parte del máximo ente cofrade.

Nuevo reglamento, un cuarto de siglo después

El procedimiento de reforma de los últimos estatutos, aprobados en el años 2000, se inició en 2023 con la anterior junta de gobierno de la Agrupación, en busca de solventar dificultades prácticas en el uso cotidiano de la normativa y adaptarla a los retos surgidos con el paso del tiempo, como la proliferación de hermandades y su incorporación a la Semana Santa. Sin embargo, tras someterse a votación, el texto fue rechazado al no contar con el respaldo necesario.

Asamblea de la Agrupación de Cofradías / A. J. González

Con la llegada de Manuel Murillo a la presidencia de la entidad en 2024, se retomó el proyecto manteniendo una línea continuista con lo planteado en el borrador anterior. Después de un año de trabajo, el texto definitivo ha logrado el consenso mayoritario y la participación de las las cofradías.