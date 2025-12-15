Reglamento
La Agrupación de Cofradías de Córdoba saca adelante los nuevos estatutos
El documento recibe 39 votos favorables, superando las tres quintas partes necesarias
La Agrupación de Cofradías ha aprobado este lunes sus nuevos estatutos. La asamblea extraordinaria de hermanos mayores de las cofradías cordobesas ha sacado adelante la propuesta con 39 votos a favor, 7 en contra, dos nulos y dos en blanco.
Como se ha ido informando durante los últimos meses, con estos nuevos estatutos la Agrupación de Cofradías se endurecen las normas para entrar en la carrera oficial de la Semana Santa a la vez que facilitan los requisitos para formar parte del máximo ente cofrade.
Nuevo reglamento, un cuarto de siglo después
El procedimiento de reforma de los últimos estatutos, aprobados en el años 2000, se inició en 2023 con la anterior junta de gobierno de la Agrupación, en busca de solventar dificultades prácticas en el uso cotidiano de la normativa y adaptarla a los retos surgidos con el paso del tiempo, como la proliferación de hermandades y su incorporación a la Semana Santa. Sin embargo, tras someterse a votación, el texto fue rechazado al no contar con el respaldo necesario.
Con la llegada de Manuel Murillo a la presidencia de la entidad en 2024, se retomó el proyecto manteniendo una línea continuista con lo planteado en el borrador anterior. Después de un año de trabajo, el texto definitivo ha logrado el consenso mayoritario y la participación de las las cofradías.
El texto fija cómo sumarse a la Carrera Oficial e incluye sanciones
Entre las principales novedades que impulsa la Agrupación con el nuevo reglamento está la eliminación del derecho a veto por parte de la asamblea para el ingreso de nuevas hermandades. Así, a partir de ahora solo se necesitará acreditar su aprobación canónica por parte de la Diócesis. De este modo, las hermandades no podrán impedir el acceso de nuevas corporaciones siempre que cumplan los requisitos, como sucedió con el rechazo de admisión a la Quinta Angustia. Respecto a la incorporación de cualquier hermandad a la Semana Santa de Córdoba los nuevos requisitos son: haber procesionado durante más de diez años en las vísperas de la Semana Santa y que el cortejo de nazarenos penitentes no sea inferior a 100 en las cofradías con un solo paso o a 150 en aquellas que cuenten con dos pasos. Además, deberá ser acordada con las corporaciones del día correspondiente. Una vez que se confirmó que La Presentación al Pueblo, hermandad de Cañero, procesionará en 2026 el Lunes Santo, la lógica indica que la próxima hermandad que siga este cauce será La O, del barrio de Fátima, nueva integrante de la Agrupación desde el pasado mes de junio. Otro de los criterios que recogen los nuevos estatutos respecto a la Estación de Penitencia es que las hermandades no podrán utilizar la Mezquita-Catedral como punto de salida ni como final de su recorrido procesional. Este punto tiene su origen en un documento de orientaciones emitido por el Cabildo y que afecta directamente a La Agonía (el Martes Santo) y a La Piedad (el Miércoles Santo). El texto establece también como gran novedad un régimen disciplinario con potestad sancionadora por parte de la asamblea en caso de falta de diligencias, malas conductas, o el incumplimiento del reglamento que ordene la Estación de Penitencia, siempre que «no se haya producido público arrepentimiento». También se ajusta la forma de elegir al presidente para evitar situaciones ya conocidas, como 2012: si sólo hay un candidato, se necesitará mayoría absoluta de los presentes y en segunda, mayoría simple.
