La Agrupación de Cofradías de Córdoba lleva a votación la reforma de sus estatutos

Serán necesarios 33 sufragios a favor para su aprobación

Presentación al pueblo de Jesús de los Afligidos junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Hugo Gallardo

Córdoba

Las hermandades de Córdoba votan este lunes la reforma de los estatutos de la Agrupación de Cofradías. El texto que se somete a escrutinio llega dos años después del último intento por actualizar el reglamento vigente, en vigor desde el año 2000. Aquella vez no salió adelante por cuatro votos.

Para su aprobación será necesario el visto bueno de tres quintas partes de la asamblea, es decir, 33 votos a favor, de los 54 miembros que componen la agrupación.

Principales novedades del proyecto de estatutos

Entre las principales novedades que pretende impulsar la Agrupación -que se mantiene del anterior borrador- está la eliminación del derecho a veto por parte de los miembros para el ingreso de nuevas hermandades. Así, solo se necesitará acreditar su aprobación canónica por parte de la Diócesis. 

De este modo, la asamblea de hermandades no podrá impedir el acceso de nuevas corporaciones siempre que cumplan los requisitos, como sucedió con el rechazo de admisión a la Quinta Angustia.

Incorporación a la Carrera Oficial

Para la incorporación de cualquier hermandad a la Semana Santa de Córdoba los requisitos son: haber procesionado durante más de diez años en las vísperas de la Semana Santa y que el cortejo de penitentes no sea inferior a 100 en las cofradías con un solo paso o a 150 en aquellas que cuenten con dos pasos. 

Además, deberá ser acordada con las corporaciones del día correspondiente. Una vez que se confirmó que La Presentación al Pueblo, hermandad de Cañero, procesione en 2026 el Lunes Santo, la lógica indica que la próxima hermandad que siga este cauce será La O, del barrio de Fátimanueva integrante de la Agrupación desde el pasado mes de junio.

Uso de la Mezquita-Catedral como salida o entrada

Otro de los criterios que recogen los estatutos respecto a la Estación de Penitencia es que las hermandades no podrán utilizar la Mezquita-Catedral como punto de salida ni como final de su recorrido procesional. Este punto tiene su origen en un documento de orientaciones emitido por el Cabildo y que afecta directamente a La Agonía el Martes Santo y a La Piedad el Miércoles Santo.

Noticias relacionadas y más

El texto establece también un régimen disciplinario con potestad sancionadora por parte de la asamblea en caso de falta de diligencias, malas conductas, o el incumplimiento del reglamento que ordene la Estación de Penitencia.

