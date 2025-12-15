Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El abogado Souliman Diallo encarnará al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026

Sile, como se le conoce, nació en Córdoba en 1994, es hijo de padres senegaleses y representa un claro ejemplo de esfuerzo y compromiso

El abogado Souliman Diallo, elegido Rey Baltasar.

El abogado Souliman Diallo, elegido Rey Baltasar. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El abogado Souliman Diallo será el encargado de encarnar al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026. Sile, como se le conoce, nació en Córdoba en 1994, es hijo de padres senegaleses y representa un claro ejemplo de esfuerzo y compromiso.

Graduado en Derecho por la UNED y con un máster en Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya, además de contar con la certificación de capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía expedida por el Ministerio de Justicia, compaginó sus estudios con el trabajo los fines de semana. En la actualidad ejerce como director del departamento jurídico de RsanchAbogados SL, tras haber desarrollado su carrera profesional en distintos despachos de la ciudad.

Sile destaca por su cercanía y por la especial ilusión con la que afronta su participación en un evento tan emblemático para los más pequeños como es la Cabalgata de Reyes, tras vivirla toda su infancia junto a sus padres, que tenían un puesto en el Paseo de la Victoria.

Reconocido dentro y fuera de la ciudad por ser imagen de la marca cordobesa Silbon desde 2017, Sile encarnará la tarde del 5 de enero al Rey Baltasar, completando así el cortejo junto a Jesús Sánchez, Rey Melchor elegido por la Federación de Peñas, y María del Mar Sánchez, Rey Gaspar tras el sorteo del pasado 11 de diciembre.

"Me hace muchísima ilusión vivir desde dentro el día más esperado del año para mi familia desde que soy pequeño. Es muy especial tener la oportunidad estar en la carroza que cierra la Cabalgata de Reyes, llenando las calles de ilusión en una de las mayores tradiciones de Córdoba", ha señalado Diallo. Para el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, “Sile encarna esos valores de unión familiar y tradición que son especialmente significativos en estas fechas. Desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que sabrá transmitir y trasladar la magia y la ilusión de la Noche de Reyes a todas las familias cordobesas que salgan a disfrutar de nuestra cabalgata”.

