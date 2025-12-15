Más de 190.000 cordobeses se han vacunado ya frente a la gripe en lo que va de campaña

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este lunes de "rotundo éxito" la vacunación sin cita este sábado en centros comerciales y zonas de gran afluencia. En declaraciones a los medios, ha reconocido nuevamente la "preocupación" de la Administración sanitaria andaluza por cómo está avanzando la gripe este año. Ha recordado que la orden emitida para la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores se mantiene hasta el próximo 8 de enero.

Igualmente, ha apuntado que "hay casos" --como el Regional de Málaga-- de hospitales y centros de salud en los que las direcciones han decidido que el uso de la mascarilla sea obligatorio, una posibilidad recogida en la orden mencionada por el consejero Sanz.

Datos de vacunación por provincias

Hasta este pasado viernes se han vacunado en Andalucía 1.768.919 personas frente a la gripe y 738.703 frente a la covid. En el caso de Córdoba, hasta este pasado viernes se han vacunado frente a la gripe 190.562 personas, mientras que en el caso del covid, se han puesto la inmunización un total de 74.787 ciudadanos.

Imagen de archivo de vacunas contra la gripe, en un centro de salud. / Alberto Ortega - Europa Press

En el resto de provincias, 142.625 se han vacunado en Almería frente a la gripe y 52.214 frente a la covid; 221.315 y 89.189 en Cádiz, respectivamente; 218.290 y 90.176 en Granada; 98.709 y 40.943 en Huelva; 167.169 y 60.638 en Jaén; 313.195 y 130.994 en Málaga y 417.054 personas se han vacunado frente a la gripe y 199.756 frente a la covid en Sevilla.

La gripe alcanza el nivel epidémico por su veloz transmisión

Andalucía ha alcanzado el nivel epidémico del síndrome gripal, con 33,5 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esta situación, la Junta sigue instando a la población a vacunarse para protegerse frente a la enfermedad.

La Junta ha defendido que Andalucía "se ha adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y ha puesto en marcha un plan propio de acción contra la gripe". De hecho, Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses desde que comenzó la campaña de vacunación, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña anterior.