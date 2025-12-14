Vecinos del Sector Sur de Córdoba construyen un belén único y hecho con el corazón

Por segundo año consecutivo, la asociación La Mirada del Sur impulsa su Belén solidario. Es el único portal del Sector Sur que participa en el concurso oficial de belenes de Córdoba y se ubica en uno de los barrios más empobrecidos de la ciudad, con el objetivo de dar visibilidad positiva al distrito y ayudar a las personas más vulnerables.

El Belén ha sido construido y montado por vecinos del barrio en situación de vulnerabilidad. En el montaje han participado ocho personas, que han trabajado durante muchas horas con "entrega, sacrificio y corazón", tal y como destaca el presidente de la asociación, Manuel Sierra. Las casas y escenas se han elaborado de forma artesanal, principalmente con corcho, y pensadas para dar vida al barrio y reforzar los valores de la Navidad. "Este Belén está hecho pensando en que los vecinos lo disfruten y en que Córdoba mire a este barrio", ha señalado Sierra.

Detalles del portal. / Víctor Castro

Tiene unas dimensiones de 4 metros de largo por 2 de ancho y está instalad en un local de unos 40 metros cuadrados en la calle Loja, 33 (subiendo las escaleras a la derecha), señalizado con un cartel. Se trata de una calle con problemas de insalubridad y falta de limpieza, lo que dificultó las visitas en el primer año de su montaje, la Navidad pasada, según Sierra, que cuenta que los propios vecinos tuvieron que limpiar la zona y contactar con Sadeco para mejorar el entorno, además de señalar problemas de alumbrado público.

El Belén viene acompañado de iniciativas como las rosquillas solidarias, que la asociación elabora desde hace 15 años y que se repartirán el próximo jueves por la tarde.

El proyecto busca romper estigmas, mostrar otra imagen del Sector Sur y acercar la Navidad a un barrio que carece de adornos y actividades, tal y como denuncia Sierra. Desde la asociación reclaman más iluminación, actividades culturales, villancicos y zambombas para la zona.

Las casas y escenas se han elaborado de forma artesanal / Víctor Castro

El portal se puede visitar de lunes a sábado: de 18.00 a 20.00 horas, y los domingos: de 11.30 a 14.30 horas. La asociación anima a vecinos, visitantes y representantes públicos, de cualquier signo político, a conocer el nacimiento. "Nos encantaría que este trabajo se mostrara a toda Córdoba", subrayan desde La Mirada del Sur.