El último relevo de la Guzmán El Bueno regresa a Córdoba por Navidad

La última rotación de militares de la Brigada Guzmán el Bueno, procedente de Letonia, llega este domingo por la noche a la estación de trenes de Córdoba, cinco días después del regreso del primer contingente. Los efectivos han sido recibidos por sus familiares en un ambiente cargado de emoción, aplausos, abrazos, pancartas y alguna que otra lágrima.

La última rotación del contingente Flanco-Este Letonia (F-E Letonia) XVII ha regresado este domingo a Sevilla, poniendo fin a su participación en la misión de la OTAN Enhanced Forward Presence (eFP) en el flanco este europeo. El personal, compuesto por los últimos efectivos que permanecían desplegados en la Base de Adazi, ha aterrizado en el aeropuerto de San Pablo, donde ha sido recibido por familiares, compañeros y autoridades militares. El contingente cordobés se desplazó después en autobús hasta Córdoba, donde será recibido por sus familiares y amigos.

La agrupación, bajo el mando del teniente coronel Daniel Díaz, jefe del Batallón de Infantería de Carros de Combate Málaga, ha estado compuesto por más de 600 militares, en su mayoría pertenecientes a la Brigada X, unidad base generadora de la fuerza. También han participado efectivos del Regimiento de Infantería La Reina 2, del Regimiento Acorazado Córdoba 10, del Batallón de Zapadores X, del Grupo de Artillería de Campaña X y del Batallón de Cuartel General X.

Vuelve a Córdoba el último relevo de la Brigada X / CÓRDOBA

Además, más de una treintena de unidades del Ejército de Tierra han aportado capacidades especializadas, entre ellas el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña 63, el Regimiento de Guerra Electrónica 31, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11, el Regimiento de Transmisiones 21, la Agrupación de Apoyo Logístico 21 y la Agrupación de Transporte 1.

Ejercicios multinacionales junto a tropas de los países aliados

Durante su despliegue, el contingente español se ha adiestrado y ejercitado en numerosos ejercicios multinacionales junto a tropas de los países aliados que forman parte del despliegue en Letonia. De esta forma, ha contribuido de manera significativa al refuerzo de una disuasión creíble y eficaz, basada en el principio fundamental de la defensa colectiva, como piedra angular de la Alianza que compromete a sus miembros a defenderse mutuamente y garantizar los valores comunes, según ha detalla la Brigada X en una nota de prensa.

Con el regreso de esta última rotación, la Brigada Guzmán el Bueno X culmina su participación en la misión F-E XVII, cerrando un año de intensa actividad operativa en el que "ha reafirmado el compromiso de España con la defensa colectiva y la seguridad compartida y en el que los militares cordobeses han mostrado un alto grado de preparación y de capacidad de interoperabilidad con los ejércitos amigos", detalla el Ejército en su nota.

Tras medio año lejos de casa, los militares podrán ahora disfrutar del descanso y reencontrarse con los suyos durante las fiestas navideñas.